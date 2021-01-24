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Чемпион мира в составе сборной Германии завершил карьеру в 32 года

Германия
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Также он выступал за Боруссию Дортмунд

Чемпион мира в составе сборной Германии завершил карьеру в 32 года
Новина українською

Бывший игрок Национальной сборной Германии и “Боруссии” Дортмунд Кевин Гросскройц объявил о завершении карьеры.

"Спасибо за все и каждое мгновение - мы вместе творили историю. Я прощаюсь, и скоро увидимся", - написал уже экс-футболист на своей странице в Instagram.

Родным клубом Кевина была "Боруссия" Дортмунд, за которую он провел 236 матчей и записал в свой актив 27 голов и 37 результативных передач. В составе "шершней" футболист добыл пять трофеев: по два раза побеждал в чемпионате и Суперкубке Германии и однажды в Кубке страны. Последним клубом игрока был "Юрдинген 5" с третьей Бундеслиги.

Также в активе Гросскройца шесть матчей за Национальную сборную Германии, в составе которой он победил на Чемпионате Мира 2014-го года. Правда, тогда все встречи он провел на скамейке запасных.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Кевин Гросскройц Национальная сборная Германии
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