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Чемпион мира в составе сборной Германии завершил карьеру в 32 года
Также он выступал за Боруссию Дортмунд
Бывший игрок Национальной сборной Германии и “Боруссии” Дортмунд Кевин Гросскройц объявил о завершении карьеры.
"Спасибо за все и каждое мгновение - мы вместе творили историю. Я прощаюсь, и скоро увидимся", - написал уже экс-футболист на своей странице в Instagram.
Родным клубом Кевина была "Боруссия" Дортмунд, за которую он провел 236 матчей и записал в свой актив 27 голов и 37 результативных передач. В составе "шершней" футболист добыл пять трофеев: по два раза побеждал в чемпионате и Суперкубке Германии и однажды в Кубке страны. Последним клубом игрока был "Юрдинген 5" с третьей Бундеслиги.
Также в активе Гросскройца шесть матчей за Национальную сборную Германии, в составе которой он победил на Чемпионате Мира 2014-го года. Правда, тогда все встречи он провел на скамейке запасных.
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