Чемпион мира в составе сборной Германии завершил карьеру в 32 года

Бывший игрок Национальной сборной Германии и “Боруссии” Дортмунд Кевин Гросскройц объявил о завершении карьеры.

"Спасибо за все и каждое мгновение - мы вместе творили историю. Я прощаюсь, и скоро увидимся", - написал уже экс-футболист на своей странице в Instagram.

Родным клубом Кевина была "Боруссия" Дортмунд, за которую он провел 236 матчей и записал в свой актив 27 голов и 37 результативных передач. В составе "шершней" футболист добыл пять трофеев: по два раза побеждал в чемпионате и Суперкубке Германии и однажды в Кубке страны. Последним клубом игрока был "Юрдинген 5" с третьей Бундеслиги.

Также в активе Гросскройца шесть матчей за Национальную сборную Германии, в составе которой он победил на Чемпионате Мира 2014-го года. Правда, тогда все встречи он провел на скамейке запасных.