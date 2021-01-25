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Мюллер в ударе и юбилей Левандовского. Шальке - Бавария 0:4. Видео обзор матча

Германия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Шальке - Бавария, чемпионат Германии, 24 января 2021

Мюллер в ударе и юбилей Левандовского. Шальке - Бавария 0:4. Видео обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча 18-го тура немецкой Бундеслиги, в котором Шальке принимал Баварию. Учитывая тяжелое состояние команды из Гельзенкирхена, итог поединка вышел абсолютно прогнозируемым. Героем встречи стал Томас Мюллер, оформивший дубль (всего на его счету 9 голов в текущем чемпионате), не оставил поле без забитого гола и Роберт Левандовски. Поляк таким образом пересек знаковый рубеж - он забил 500-й гол в своей карьере. Бавария к слову оторвалась от преследователей на семь очков.

Немецкая Бундеслига. 18-й тур
Шальке - Бавария 0:4
Голы: Мюллер 33, 88, Левандовский 54, Алаба 90

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В статье: Роберт Левандовский Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Шальке (Гельзенкирхен)
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