Мюллер в ударе и юбилей Левандовского. Шальке - Бавария 0:4. Видео обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча 18-го тура немецкой Бундеслиги, в котором Шальке принимал Баварию. Учитывая тяжелое состояние команды из Гельзенкирхена, итог поединка вышел абсолютно прогнозируемым. Героем встречи стал Томас Мюллер, оформивший дубль (всего на его счету 9 голов в текущем чемпионате), не оставил поле без забитого гола и Роберт Левандовски. Поляк таким образом пересек знаковый рубеж - он забил 500-й гол в своей карьере. Бавария к слову оторвалась от преследователей на семь очков.

Немецкая Бундеслига. 18-й тур

Шальке - Бавария 0:4

Голы: Мюллер 33, 88, Левандовский 54, Алаба 90