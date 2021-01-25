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Еще одна потеря перед Динамо. Экс-форвард Зари сменил Брюгге на Кельн
Аренда
Будущий соперник "Динамо", бельгийский "Брюгге", теряет еще одного форварда. Деннис Бонавентуре продолжит карьеру в "Кельне".
По данным официального сайт, немецкий клуб арендовал форварда до конца этого сезона. Опция выкупа в сделке не прописана.
Der #effzeh verstärkt sich im Angriff. @dennisblessed42 kommt bis zum Sommer auf Leihbasis vom belgischen Meister @ClubBrugge. Herzlich Willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands! ????⚪ https://t.co/Wnvn0G8wdX— 1. FC Köln (@fckoeln) January 25, 2021
В текущем сезоне Деннис забил один гол в 13-ти играх. Напомним, что в "Брюгге" он перешел из состава луганской "Зари".
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