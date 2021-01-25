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Еще одна потеря перед Динамо. Экс-форвард Зари сменил Брюгге на Кельн

Германия
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Аренда

Еще одна потеря перед Динамо. Экс-форвард Зари сменил Брюгге на Кельн
UA-Футбол
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Будущий соперник "Динамо", бельгийский "Брюгге", теряет еще одного форварда. Деннис Бонавентуре продолжит карьеру в "Кельне".

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По данным официального сайт, немецкий клуб арендовал форварда до конца этого сезона. Опция выкупа в сделке не прописана.

В текущем сезоне Деннис забил один гол в 13-ти играх. Напомним, что в "Брюгге" он перешел из состава луганской "Зари".

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В статье: Брюгге Кёльн Деннис Бонавентуре
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