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Байер интересуется защитником Селтика
Игрок обойдется в 13 миллионов евро
Правый защитник "Селтика" Жереми Фримпонг может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. На 20-летнего нидерландца претендует леверкузенский "Байер", о чём информирует Daily Record.
Transfermarkt оценивает Фримпонга в € 4 млн, но "Селтик" планирует выручить за свою молодую звезду порядка € 13 млн. Последнее предложение "Байера" составило € 11 млн, но ожидается, что стороны сумеют достигнуть компромисса в вопросе стоимости игрока.
Ранее представители "Селтика" заявляли, что не планируют продавать своих лидеров зимой. Однако Фримпонг всё равно попросил руководство "кельтов" отпустить его.
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