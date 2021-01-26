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В старте еще не выходил. 19-летний игрок Реала не захотел досрочно покидать Боруссию

Германия
(2 голосов)

Впереди полтора года

В старте еще не выходил. 19-летний игрок Реала не захотел досрочно покидать Боруссию
UA-Футбол
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Еще летом мадридский "Реал" отдал Рейниера Жуниора в аренду в "Боруссию" Дортмунд. Они верили, что там он будет получать частую игровую практику.

Однако за первые полгода он почти не играл. На его счету шесть игр, в которых он всегда выходил на замену.

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По данным Goal, Рейниеру предложили досрочно прекратить аренду и перейти в середняк Ла Лиги. Жуниор ответил отказом, заявив, что хочет бороться за место в "Боруссии".

Его аренда истекает летом 2022-го года.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид) Рейниер Жезус
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