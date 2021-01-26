Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В старте еще не выходил. 19-летний игрок Реала не захотел досрочно покидать Боруссию
Впереди полтора года
Еще летом мадридский "Реал" отдал Рейниера Жуниора в аренду в "Боруссию" Дортмунд. Они верили, что там он будет получать частую игровую практику.
Однако за первые полгода он почти не играл. На его счету шесть игр, в которых он всегда выходил на замену.
По данным Goal, Рейниеру предложили досрочно прекратить аренду и перейти в середняк Ла Лиги. Жуниор ответил отказом, заявив, что хочет бороться за место в "Боруссии".
Его аренда истекает летом 2022-го года.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Луческу сегодня должен встретиться с Игорем Суркисом - СМИ
- Пришлось отдуваться Чеху? Лэмпард не смог попрощаться с игроками Челси
- Легендарный игрок Днепра, которого хотели вернуть в Украину, остался без клуба
- Чемпион мира в составе сборной Германии завершил карьеру в 32 года
- Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото в инстаграме. ФОТО
- Ведущая клубного канала Лацио оголилась для фанатов после победы над Ромой. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...