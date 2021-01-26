В старте еще не выходил. 19-летний игрок Реала не захотел досрочно покидать Боруссию

Еще летом мадридский "Реал" отдал Рейниера Жуниора в аренду в "Боруссию" Дортмунд. Они верили, что там он будет получать частую игровую практику.

Однако за первые полгода он почти не играл. На его счету шесть игр, в которых он всегда выходил на замену.

По данным Goal, Рейниеру предложили досрочно прекратить аренду и перейти в середняк Ла Лиги. Жуниор ответил отказом, заявив, что хочет бороться за место в "Боруссии".

Его аренда истекает летом 2022-го года.