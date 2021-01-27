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Йович счастлив вернуться в Айнтрахт и не думает о возвращении в Реал
В "Реале" ему не везло из-за травм
Форвард "Айнтрахта" Лука Йович, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", поделился впечатлениями от возвращения в немецкий клуб.
"Я счастлив здесь и чувствую себя очень комфортно. После моего возвращения команда прибавила в качестве, выше стал и уровень игры. В этом сезоне мы способны добиться многого. У меня было большое желание вернуться в "Айнтрахт". В "Реале" мне не повезло из-за травм. Но было очень полезно тренироваться с лучшими игроками. Я многому научился, стал более опытным и добился прогресса. Но в этом клубе очень высокое давление. Вот почему я решил, что лучше сделать шаг назад и уйти, чтобы потом вернуться", - сказал Йович.
Напомним, что 23-летний форвард вернулся в "Айнтрахт" на правах аренды до конца сезона.
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