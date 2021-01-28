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Немецкий футбольный союз уже ждет? Стало известно, из-за чего Флик может покинуть Баварию
Конфликт с представителем руководства
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик может покинуть немецкий гранд по окончанию сезона – об этом сообщает Bayern & Germany со ссылкой на SportBild.
Все дело в том, что в конце кампании клуб покинет председатель правления Карл-Хайнц Румменигге – один из главных сторонников специалиста. Тем не менее, спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич, с которым у Флика напряженные отношения, продолжит работу.
Штаб Флика не доволен трансферами клуба, Ханси и его ассистенты придерживаются мнения, что состав стал слабее. В свою очередь Салихамиджич уверен, что Флик обязан вписать новых игроков в структуру игры команды. Отмечается, что для специалиста очень важны условия работы и поддержка его идей со стороны боссов.
В услугах тренера заинтересован Немецкий футбольный союз, который рассматривает Флика как сменщика Йоахима Лева, а также несколько клубов АПЛ. Контракт Ханси с клубом истекает в 2023-м.
Despite an ongoing contract until 2023, it is 'by no means' certain that Hansi Flick will continue as Bayern head coach beyond this season. There are several reasons for this [@SPORTBILD] pic.twitter.com/CLG3EL5f9W— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 27, 2021
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