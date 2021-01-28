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Немецкий футбольный союз уже ждет? Стало известно, из-за чего Флик может покинуть Баварию

Германия
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Конфликт с представителем руководства

Немецкий футбольный союз уже ждет? Стало известно, из-за чего Флик может покинуть Баварию
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Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик может покинуть немецкий гранд по окончанию сезона – об этом сообщает Bayern & Germany со ссылкой на SportBild.

Все дело в том, что в конце кампании клуб покинет председатель правления Карл-Хайнц Румменигге – один из главных сторонников специалиста. Тем не менее, спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич, с которым у Флика напряженные отношения, продолжит работу.

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Штаб Флика не доволен трансферами клуба, Ханси и его ассистенты придерживаются мнения, что состав стал слабее. В свою очередь Салихамиджич уверен, что Флик обязан вписать новых игроков в структуру игры команды. Отмечается, что для специалиста очень важны условия работы и поддержка его идей со стороны боссов.

В услугах тренера заинтересован Немецкий футбольный союз, который рассматривает Флика как сменщика Йоахима Лева, а также несколько клубов АПЛ. Контракт Ханси с клубом истекает в 2023-м.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Хасан Салихамиджич Ханси Флик
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