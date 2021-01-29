У Мартинеса и Горецки обнаружен коронавирус

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик сообщил, что футболисты мюнхенского клуба Леон Горецка и Хави Мартинес заразились коронавирусной инфекцией.

"Тесты Леона и Хави на коронавирус дали положительные результаты. Игроки были отправлены на карантин. Жаль, что вирус поразил обоих. Пока они не смогут нам помочь", — приводит слова Флика Sport1.de.

В нынешнем сезоне 25-летний Горецка принял участие в 15 матчах чемпионата Германии, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. 32-летний Хави сыграл в 10 встречах немецкой Бундеслиги, однако не отметился результативными действиями.