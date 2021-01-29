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Нюбель получил травму и не поможет Баварии в ближайших матчах
Футболист пропустит около 3 недель
Вратарь "Баварии" Александр Нюбель получил травму, пишет официальный сайт мюнхенцев.
Голкипер повредил связку голеностопа и будет отсутствовать в течение 3-4 недель.
В воскресной игре с "Хоффенхаймом" "Бавария" также не сможет рассчитывать на Леона Горецку и Хави Мартинеса, сдавших положительный тест на коронавирус.
Нюбель перешел в "Баварию" из "Шальке" в начале сезона и на данный момент провел за команду только два матча — в Кубке Германии и Лиге чемпионов.
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