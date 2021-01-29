Нюбель получил травму и не поможет Баварии в ближайших матчах

Вратарь "Баварии" Александр Нюбель получил травму, пишет официальный сайт мюнхенцев.

Голкипер повредил связку голеностопа и будет отсутствовать в течение 3-4 недель.

В воскресной игре с "Хоффенхаймом" "Бавария" также не сможет рассчитывать на Леона Горецку и Хави Мартинеса, сдавших положительный тест на коронавирус.

Нюбель перешел в "Баварию" из "Шальке" в начале сезона и на данный момент провел за команду только два матча — в Кубке Германии и Лиге чемпионов.