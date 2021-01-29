  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Нюбель получил травму и не поможет Баварии в ближайших матчах
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нюбель получил травму и не поможет Баварии в ближайших матчах

Германия
(1 голосов)

Футболист пропустит около 3 недель

Нюбель получил травму и не поможет Баварии в ближайших матчах
Новина українською

Вратарь "Баварии" Александр Нюбель получил травму, пишет официальный сайт мюнхенцев.

Голкипер повредил связку голеностопа и будет отсутствовать в течение 3-4 недель.

В воскресной игре с "Хоффенхаймом" "Бавария" также не сможет рассчитывать на Леона Горецку и Хави Мартинеса, сдавших положительный тест на коронавирус.

Нюбель перешел в "Баварию" из "Шальке" в начале сезона и на данный момент провел за команду только два матча — в Кубке Германии и Лиге чемпионов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Александр Нюбель
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...