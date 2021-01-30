Нацисты против Бумажного человека: миф о Матиасе Синделаре

А он, судьбу свою кляня, не тихой жизни жаждал,

И все просил: "Огня, огня!" Забыв, что он бумажный…

Булат Окуджава

В шахтах неподалеку от Йиглавы в Средневековье добывали серебро для австрийских королей. Сейчас туда водят экскурсии, развлекают туристов. Мало кто знает, что в начале 20 века в тех местах родился один из лучших футболистов всех времен.

Парнишку звали Матей Шинделарж, но вскоре его родители поехали искать работу в Вену, а там везде немецкий язык. Так и возникло Матиас Синделар - имя, под которым он писал свою яркую и насыщенную, но, как часто бывает, трагичную историю.

Его нашли мертвым 23 января 1939-го. Близкий друг Густав Хартманн зашел к нему в квартиру и увидел мертвого Матиаса на кровати. Рядом лежала Камилла Кастаньола, его последняя любовь. Она была еще жива, когда приехали врачи, но спустя сутки умерла в больнице, не приходя в сознание. Согласно официальному расследованию, виной всему неисправность печного отопления, из-за которого любовники якобы отравились угарным газом.

На похороны Синделара пришли 20 тысяч человек. В руках у многих были красно-белые австрийские флаги. Никаких нацистов - только свои. Те, для которых он играл и жил.

Синделар возле своего кафе незадолго до смерти

"Это был первый и последний митинг австрийцев против Третьего Рейха", - скажет потом писатель Робин Штуммер. Если жизнь после смерти взаправду существует, Синделар точно был рад такому прощанию.

***

Он был сыном межвоенной Вены - уже не императорской, но уютной и безмерно творческой. В бесчисленных кофейнях сидели будущий лауреат Нобелевки по экономике Фридрих Хайек, знаменитый композитор Карл Фрюлинг, писатель-импрессионист Артур Шницлер. Здесь же, в Вене, принимал пациентов доктор Фрейд.

В таком городе играть некрасиво было преступлением, и Синделар повиновался толпе. Он изобрел совершенно новый стиль - изящный, основанный на дриблинге и быстрой смене направления движения.

В его время центрфорварды напоминали огромные башни, и могли затолкать мяч в сетку вместе с пятью-шестью защитниками. Матиас же с момента дебюта в венской "Герте" в 1918 году выглядел субтильно и избегал контакта, маневрируя с мячом на немыслимой для тех лет скорости. Отсюда и прозвище "Бумажный человек". Он обыгрывал и забивал, забивал и обыгрывал, и даже катастрофичная для тех лет травма колена его не остановила. Благодаря гению хирурга Ханса Спицу, Синделар стал первым футболистом, вернувшимся в игру после удаления мениска. После повреждения Матиас перед каждым матчем перематывал колено бинтами. Ну и бежал чуть медленнее, еще больше полагаясь на технику. На дворе стоял 1923 год.

Синделар забивает гол

А потом 1924-й, переход в "Аустрию" (тогда еще "Венер Аматур") и прямой путь к славе. Матиас без труда вписался в одну из величайших команд своего времени, где солировали Визер, Херлендер, братья Кальманы, а уже через пару лет задвинул их всех на второй план. "Аустрия" не была стабильной и нередко могла проиграть, но в финты Синделара город влюбился без остатка.

"У него словно мозг в ногах, и пока он бежит, то вытворяет необычайные вещи!" - восторгался театральный критик Альфред Польгар.

Мировое признание не заставило себя ждать. В 1926-м Синделар дебютировал за сборную Австрии и в первой же встрече со Швейцарией оформил дубль - 7:1. Впереди были Германия (6:0), Франция (8:1), Италия (4:0), Бельгия (6:1) и даже непобедимая на заре футбола Шотландия (5:0).

Современники прозвали ту австрийскую сборную "Вундертим". Ее стиль, созданный тренером Хуго Майслем, сегодня известен как "Венские кружева". Это особый гибрид местных футбольных традиций с наработками шотландцев, которые первыми в мире сделали ставку на короткие передачи. Когда Синделар, Антон Шалль, Карл Сеста, Йозеф Смистик получали мяч и включали скорости, соперники от неожиданности просто разваливались. При этом конкуренция за место в "Вундертим" была столь напряженной, что в основу не проходил даже Йозеф Бицан, чей рекорд то ли побил, то ли нет Криштиану Роналду.

На пике славы "Вундертим" остановили только англичане. В 1932-м на "Стэмфорд Бридж" родоначальники футбола в упорной борьбе победили 4:3. При этом Синделар забил настолько красивый гол, что лондонский "Арсенал" на следующий день предложил за него 40 тысяч фунтов. Это были фантастические деньги, но "Синди" слишком любил Вену, чтобы с ней расставаться.

***

Матч на "Стэмфорде" был товарищеским, но вернулся домой Матиас героем. На каждом шагу цитировали арбитра встречи Джона Лангенуса - по его словам, "ни один другой футболист в мире не повторит гол Синделара против английской защиты".

Про "Бумажного человека" заговорили везде. Daily Mail написала про "гения из Вены", The Times - про "одного из величайших игроков мира". В 1933 году Синделар добавил масла в огонь, перестреляв в финале Кубка Митропы - аналога КЕЧ для команд из центральной Европы - Джузеппе Меаццу. "Аустрия" играла в финале против "Амброзианы Интера". Итальянцы торжествовали дома 2:1, но в Вене "Синди" оформил хет-трик, а его команда победила 3:1.

Ждали от австрийцев победы и на чемпионате мира-1934. Наверное, они даже на нее наиграли, но мир был слишком испорченным. Семена ненависти, которые дадут всходы в 39-м, уже были посеяны по всей Европе. Шведский арбитр Иван Экланд обнимался с Муссолини и даже не скрывал своих профашистских взглядов. В полуфинале Австрия - Италия он позволял Скуадре Адзурре делать все, что угодно. Луис Монти по прозвищу "Костолом" специально бил Синделара по больному колену, но свисток молчал. Экланд проигнорировал фол на Антоне Шалле, которого унесли с поля на носилках. До этого в четвертьфинале против Венгрии еще один сочувствующий фашистам арбитр не обратил внимание, что сломали Йоханна Хорвата. Правда, тогда Синделар и Бицан таки дожали соперника - 2:1. А вот с Италией не вышло.

Муссолини во время ЧМ-1934

Вероятно, это было наибольшее разочарование в карьере "Бумажного человека". Через год он выиграет еще один Кубок Митропы с "Аустрией", ну а дальше его карьера постепенно пойдет на спад.

***

Синделар не парился из-за этого. Он был Бекхэмом своего времени - умел делать деньги, имел долю в магазине спортивной экипировки, дружил с венской элитой, рекламировал кучу разных товаров, даже играл в кино самого себя.

Он был селебрити в городе, который его обожал. Но мир настойчиво стремился к разрушению, и вскоре его зона комфорта оказалась под прицелом. В марте 1938-го состоялся Аншлюс. Лига Наций беспомощно наблюдала, как военная машина Гитлера за двое суток сожрала независимое государство. Через пару лет таких историй станет много, и эта мясорубка заберет 70 млн жизней.

"Бумажный человек" тоже не вышел сухим из воды. Он не смог адаптироваться к новой жизни. Не смог и не захотел.

Lovely classic advertisement: Austrian Matthias Sindelar loves Fru-Fru! pic.twitter.com/6KREudYnLu — The Antique Football (@AntiqueFootball) August 31, 2014

Когда нацистское правительство запретило все "еврейские" клубы, Синделар стал единственным, кто продолжил общаться с экс-президентом "Аустрии", евреем по происхождению Михлем Шварцом.

В ответ на декрет нацистов о конфискации у евреев имущества, Матиас выкупил у знакомого иудея Симона Дрилля его кафе за 20,000 марок, заплатив его полную рыночную стоимость. С тех пор он лично варил кофе для многочисленных посетителей, а сам вместе с Камиллой обосновался на втором этаже, аккурат над заведением.

Кафе Синделара было одним из последних в Вене без знака "евреям ход воспрещен". Он отказался вступить в нацистскую партию, но наибольший спектакль устроил, как и всегда, на поле. Сборная Германии по футболу в те годы сильно уступала австрийской, и нацисты решили провести "ребрендинг" "Вундертим" с тем, чтобы она в дальнейшем представляла Германию. Разумеется, уже без евреев в составе.

Перед "объединением" власти организовали товарищеский матч между немцами и австрийцами, который состоялся в Вене в апреле 38-го. В тот день Синделар и подписал себе приговор.

Австрия после аншлюса

Ходили слухи, что партийные боссы "убедительно просили" лидеров "Вундертим" скатать нерезультативную ничью - 0:0 или 1:1. В итоге австрийцы превратили матч в цирк - оказываясь перед воротами, они нарочно били мимо. "Пратер" содрогался от аплодисментов, а присутствовавшие на матче нацистские чиновники зверели. Синделар перестал играться с немцами минут за 15 до конца, изящно перебросив голкипера. Через пару минут второй гол метров с 30-ти вколотил его друг Карл Сеста.

Перед стартовым свистком только они двое не выкинули руки вверх, приветствуя оккупантов. Забив второй мяч, Синделар и Сеста подбежали поближе к их трибуне и… станцевали!

В этот момент 25-тысячный "Пратер" начал скандировать: "Австрия, Австрия!" Матч объединения превратился в акт неповиновения. С этим нужно было что-то делать.

***

После этого "Синди" протянул еще пять месяцев. Говорят, немалая заслуга в этом легендарного тренера Зеппа Гербергера, который не оставлял надежд заиграть ветерана за немецкую сборную, но всякий раз получал отказ.

Вундертим глазами художника

После войны наставник скажет: "Память про Матиаса должна храниться в сокровищнице мирового футбола. Он был выдающимся человеком. Всякий раз, когда он под надуманными предлогами отказывался от сборной Германии, я знал, что он протестует против режима".

Увы, в этом матче "Бумажный человек" был обречен. Когда нашли его труп, нацисты сходу озвучили версию с "неисправным камином", через три дня закрыли дело, а спустя полгода уничтожили все его материалы. После этого узнать детали произошедшего стало невозможно. Большинство склоняется к мысли, что Синделару устроили "персональную газовую камеру" - вскоре такие появятся в каждом уголке чудовищной империи Гитлера.

"Матиас до самой смерти остался верен городу, чьим ребенком и чьей гордостью он был. Эта связь оказалась так прочна, что их даже были убили вместе", - резюмировал Польгар.

Lekarz sądowy stwierdził, że przyczyną śmierci było zatrucie tlenkiem węgla w wyniku nieszczęśliwego wypadku, ale spekulacjom nie było końca.



Matthias Sindelar nie był grzecznym chłopcem, a już na pewno - nie był poprawny politycznie.https://t.co/obW1XfLJiB pic.twitter.com/qX37Bc2XMO — Historia Fotografią Pisana (@Jan34733995) January 23, 2021

Вскоре после похорон Синделара критик сбежал в Марсель, а там сел на корабль в США. Из Нью-Йорка он не мог видеть, что даже в темнейшие дни войны на могиле "Бумажного человека" всегда лежали свежие цветы. Нацисты убили футболиста, но память о его таланте и смелости осталась жить.

Старики пересказывали его историю детям, те своим детям - и из человека Матиас Синделар превратился в столь необходимый каждой нации миф, где грань между реальностью и вымыслом давно стерлась, и где есть только кристально чистое добро и такое же дистиллированное зло. И добро в нем обязательно побеждает.