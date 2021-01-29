Бундеслига. Штутгарт выиграл первый домашний матч в сезоне

В прошлом туре “Майнц” смог удивительным образом переиграть “РБ Лейпциг”. Аутсайдеру не удалось развить победную серию. “Штутгарт” не оставил “карнавальному клубу” никаких шансов.

В первом тайме “Майнц” действовал довольно-таки агрессивно, “Штутгарт” старался отвечать тем же и желтых карточек вместе с фолами было гораздо больше, чем голевых моментов.

После перерыва команда, которая все же старалась играть в футбол, довольно-таки быстро забила. Гол получился простым – Соса выполнил кросс, двухметровый Калайджич хорошо пробил головой.

Игра от этого веселее не стала, но “Майнцу” пришлось отступить от своего деконструктивного стиля. В атаке у команды Бо Свенссона мало что получалось, и в этом контексте показательным стал второй гол, который забил “Штутгарт”. Озтуналы и Белль мешали друг другу пробить у полукруга штрафной “Штутгарта”, Вамангитука подхватил мяч, протащил его через все поле, и сам же пробил Центнера. Никто ему не помешал.

“Штутгарт” впервые победил в домашнем матче в сезоне 2020/21 Бундеслиги. Ранее команда Матараццо побеждала только на выезде (шесть раз). “Майнц” остается предпоследним.

Бундеслига, 19-й тур. Штутгарт, “Мерседес-Бенц Арена”

“Штутгарт” – “Майнц” 2:0

Голы: Калайджич 55, Вамангитука 72

“Штутгарт”: Кобель – Мавропанос (Каразор 84), Антон, Кемпф – Вамангитука (Кулибали 84), Эндо, Мангаля, Соса (Массимо 58) – Кастро (Ферстер 26), Гонсалес – Калайджич

“Майнц”: Центнер – Ньякате, Белль (Боэтиюс 75), Сен-Жюст – Мвене, Фернандеш (Озтуналы 62), Кор, Да Кошта – Онисиво (Салаи 75), Латца (Штегер 62), Квайсон (Буркхардт 27)

Предупреждения: Ферстер 32 – Ньякате 21, Белль 43, Онисиво 45+1, Кор 81