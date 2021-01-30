  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. СМИ: Бавария провела тайную встречу с представителями Упамекано
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Бавария провела тайную встречу с представителями Упамекано

Германия
(1 голосов)

Летом Мюнхен покинут два центрбека

СМИ: Бавария провела тайную встречу с представителями Упамекано
Новина українською

"Бавария" заранее готовится к потере Давида Алабы и Жерома Боатенга, контракты которых истекут летом.

По информации Bild, спортивный директор куба Хасан Салихамиджич уже работает над подписанием нового центрбека, которым должен стать Дайот Упамекано.

В четверг агенты французского оборонца Саша Бриз и Фолькер Штрут прибыли на клубную базу "Баварии", где более трех часов вели переговоры о возможном переходе Упамекано в состав чемпионов Германии.

Напомним, летом клаусула Упамекано понизится до 43 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) РБ Лейпциг Дайо Упамекано
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Maksrovnii (Днепр)
30.01.2021 в 14:59
Директор куба .....
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...