СМИ: Бавария провела тайную встречу с представителями Упамекано

"Бавария" заранее готовится к потере Давида Алабы и Жерома Боатенга, контракты которых истекут летом.

По информации Bild, спортивный директор куба Хасан Салихамиджич уже работает над подписанием нового центрбека, которым должен стать Дайот Упамекано.

В четверг агенты французского оборонца Саша Бриз и Фолькер Штрут прибыли на клубную базу "Баварии", где более трех часов вели переговоры о возможном переходе Упамекано в состав чемпионов Германии.

Напомним, летом клаусула Упамекано понизится до 43 миллионов евро.