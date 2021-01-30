Германия
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СМИ: Бавария провела тайную встречу с представителями Упамекано
Летом Мюнхен покинут два центрбека
"Бавария" заранее готовится к потере Давида Алабы и Жерома Боатенга, контракты которых истекут летом.
По информации Bild, спортивный директор куба Хасан Салихамиджич уже работает над подписанием нового центрбека, которым должен стать Дайот Упамекано.
В четверг агенты французского оборонца Саша Бриз и Фолькер Штрут прибыли на клубную базу "Баварии", где более трех часов вели переговоры о возможном переходе Упамекано в состав чемпионов Германии.
Напомним, летом клаусула Упамекано понизится до 43 миллионов евро.
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Maksrovnii (Днепр)
30.01.2021 в 14:59
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