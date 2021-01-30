  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бундеслига. Бавария мстит Хоффенхайму, Дортмунд - Аугсбургу
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бундеслига. Бавария мстит Хоффенхайму, Дортмунд - Аугсбургу

Германия
(1 голосов)

Гладбах поделил очки с Унионом, Шальке с Вердером, Айнтрахт – третий

Бундеслига. Бавария мстит Хоффенхайму, Дортмунд - Аугсбургу
Борис Сорокін Автор UA-Футбол

Бундеслига, девятнадцатый тур

Берлин, “Ан дер альтен Ферстерай”

“Унион” Берлин – “Боруссия” Менхенгладбах 1:1

Голы: Кнохе 31 – Плеа 59

“Унион”: Люте (Кариус 69) – Фридрих, Кнохе, Шлоттербек (Бюльтер 79) – Рюэрсон, Андрих, Гентнер (Грисбек 66), Гиссельманн – Тойхерт (Даяку 85), Авонийи (Похьянпало 79), Ингварстен

“Боруссия”: Зоммер – Эльведи, Закария, Гинтер – Бенсебаини, Вольф (Херрманн 90+2), Крамер, (Нойхаус 60) Лайнер – Тюрам, Плеа (Эмболо 90+2), Хофманн (Штиндль 75)

Предупреждения: Шлоттербек 71 – Крамер 8, Закария 45, Нойхаус 63

Мюнхен, “Альянц-Арена”

“Бавария” – “Хоффенхайм” 4:1

Голы: Боатенг 32, Мюллер 43, Левандовский 57, Гнабри 63 – Крамарич 44

“Бавария”: Нойер – Павар, Боатенг (Зюле 87), Алаба, Дэвис – Киммих, Рока (Мусиала 69) – Гнабри (Сане 70), Мюллер (Шупо-Мотинг 74), Коман (Коста 74) – Левандовский

“Хоффенхайм”: Бауманн – Пош, Нордтвейт, Адамс (Фогт 58) – Йон, Баумгартнер, Самассеку (Бельфодиль 74), Руди, Гачинович (Кадержабек 58) – Крамарич, Бебу (Даббур 81)

Предупреждения: Рока 53

Дортмунд, “Вестфаленштадион”

“Боруссия” Дортмунд – “Аугсбург” 3:1

Голы: Дилэйни 26, Санчо 63, Удуохай 75 (авт.) – Хан 10

На 21-й минуте Холанд не реализовал пенальти (вратарь)

“Боруссия”: Хитц – Морей (Пищек 78), Аканджи, Хуммельс, Геррейру (Шульц 84) – Брандт (Беллингем 75), Дилэйни – Санчо, Ройс (Дауд 83), Рейна – Холанд

“Аугсбург”: Гикевич – Удуохай, Гауэлеу, Оксфорд – Яго (Педерсен 77), Груэсо (Чивея 75), Штробль, Калиджури – Рихтер (Йенсен 65), Хан (Варгас 65) – Нидерлехнер (Грегорич 65)

Предупреждение: Яго 20

Франкфурт, “Дойче Банк Парк”

“Айнтрахт” Франкфурт – “Герта” Берлин 3:1

Голы: Силва 67, Хинтереггер 85, Силва 90+5 (пен.) – Пентек 66

“Айнтрахт”: Трапп – Тута, Хинтереггер, Н’Дика – Баркок (Йович 61), Соу, Хасебе (Роде 76), Костич – Камада (Хрустич 82), Юнес (Туре 61) – Силва

“Герта”: Ярстейн – Нетц (Миттельштедт 46), Торунарига, Штарк, Клюнтер – Тузар, Аскасибар (Дарида 89) – Кунья (Нганкам 89), Гендузи (Левен 89), Лукебакио (Лекки 77) – Пентек

Предупреждения: Тута 35 – Тузар 37, Торунарига 59, Пентек 88, Кунья 90+4

Бремен, “Везерштадион”

“Вердер” Бремен – “Шальке” 1:1

Голы: Мевальд 77 – Маскарель 38

“Вердер”: Павленка – Велькович, Топрак (Мойсандер 90+1), Фридль – Гебре Селассие, Биттенкур, Эггештайн, Мбом (Мевальд 46), Агу (Аугустинссон 46) – Шмид (Рашица 46), Сарджент (Осако 61)

“Шальке”: Ферманн – Колашинац, Настасич, Кабак, Беккер – Маскарель (Чау 80), Стамбули – Арит (Виллиам 70), Ут, Шепф (Бужеляб 46) – Хоппи (Хунтелар 80)

Предупреждения: Стамбули 63, Ферманн 66, Хунтелар 88, Чау 90+2

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Роберт Левандовский Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Вердер (Бремен) Герта (Берлин) Шальке (Гельзенкирхен) Боруссия (Менхенгладбах) Бундеслига Чемпионат Германии Хоффенхайм (Зинсхайм) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Унион (Берлин) Аугсбург Андре Силва Джейдон Санчо Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...