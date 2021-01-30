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Бундеслига. Бавария мстит Хоффенхайму, Дортмунд - Аугсбургу
Гладбах поделил очки с Унионом, Шальке с Вердером, Айнтрахт – третий
Бундеслига, девятнадцатый тур
Берлин, “Ан дер альтен Ферстерай”
“Унион” Берлин – “Боруссия” Менхенгладбах 1:1
Голы: Кнохе 31 – Плеа 59
“Унион”: Люте (Кариус 69) – Фридрих, Кнохе, Шлоттербек (Бюльтер 79) – Рюэрсон, Андрих, Гентнер (Грисбек 66), Гиссельманн – Тойхерт (Даяку 85), Авонийи (Похьянпало 79), Ингварстен
“Боруссия”: Зоммер – Эльведи, Закария, Гинтер – Бенсебаини, Вольф (Херрманн 90+2), Крамер, (Нойхаус 60) Лайнер – Тюрам, Плеа (Эмболо 90+2), Хофманн (Штиндль 75)
Предупреждения: Шлоттербек 71 – Крамер 8, Закария 45, Нойхаус 63
Мюнхен, “Альянц-Арена”
“Бавария” – “Хоффенхайм” 4:1
Голы: Боатенг 32, Мюллер 43, Левандовский 57, Гнабри 63 – Крамарич 44
“Бавария”: Нойер – Павар, Боатенг (Зюле 87), Алаба, Дэвис – Киммих, Рока (Мусиала 69) – Гнабри (Сане 70), Мюллер (Шупо-Мотинг 74), Коман (Коста 74) – Левандовский
“Хоффенхайм”: Бауманн – Пош, Нордтвейт, Адамс (Фогт 58) – Йон, Баумгартнер, Самассеку (Бельфодиль 74), Руди, Гачинович (Кадержабек 58) – Крамарич, Бебу (Даббур 81)
Предупреждения: Рока 53
Дортмунд, “Вестфаленштадион”
“Боруссия” Дортмунд – “Аугсбург” 3:1
Голы: Дилэйни 26, Санчо 63, Удуохай 75 (авт.) – Хан 10
На 21-й минуте Холанд не реализовал пенальти (вратарь)
“Боруссия”: Хитц – Морей (Пищек 78), Аканджи, Хуммельс, Геррейру (Шульц 84) – Брандт (Беллингем 75), Дилэйни – Санчо, Ройс (Дауд 83), Рейна – Холанд
“Аугсбург”: Гикевич – Удуохай, Гауэлеу, Оксфорд – Яго (Педерсен 77), Груэсо (Чивея 75), Штробль, Калиджури – Рихтер (Йенсен 65), Хан (Варгас 65) – Нидерлехнер (Грегорич 65)
Предупреждение: Яго 20
Франкфурт, “Дойче Банк Парк”
“Айнтрахт” Франкфурт – “Герта” Берлин 3:1
Голы: Силва 67, Хинтереггер 85, Силва 90+5 (пен.) – Пентек 66
“Айнтрахт”: Трапп – Тута, Хинтереггер, Н’Дика – Баркок (Йович 61), Соу, Хасебе (Роде 76), Костич – Камада (Хрустич 82), Юнес (Туре 61) – Силва
“Герта”: Ярстейн – Нетц (Миттельштедт 46), Торунарига, Штарк, Клюнтер – Тузар, Аскасибар (Дарида 89) – Кунья (Нганкам 89), Гендузи (Левен 89), Лукебакио (Лекки 77) – Пентек
Предупреждения: Тута 35 – Тузар 37, Торунарига 59, Пентек 88, Кунья 90+4
Бремен, “Везерштадион”
“Вердер” Бремен – “Шальке” 1:1
Голы: Мевальд 77 – Маскарель 38
“Вердер”: Павленка – Велькович, Топрак (Мойсандер 90+1), Фридль – Гебре Селассие, Биттенкур, Эггештайн, Мбом (Мевальд 46), Агу (Аугустинссон 46) – Шмид (Рашица 46), Сарджент (Осако 61)
“Шальке”: Ферманн – Колашинац, Настасич, Кабак, Беккер – Маскарель (Чау 80), Стамбули – Арит (Виллиам 70), Ут, Шепф (Бужеляб 46) – Хоппи (Хунтелар 80)
Предупреждения: Стамбули 63, Ферманн 66, Хунтелар 88, Чау 90+2
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