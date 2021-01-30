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Байер вскоре оформит трансфер чемпиона АПЛ
Игрок Лестера переедет в Германию
Нападающий "лис" Демарай Грей скоро станет игроком леверкузенского "Байера". Об этом сообщает GianlucaDiMarzio.com.
До закрытия трансферного окна (1 февраля) англичанин приедет в Германию для согласования всех деталей сделки. За нападающим следили и итальянские клубы, однако он решил переехать все-таки в Бундеслигу. Трансфер "фармацевтам" обойдется в три млн евро, правда Transfermarkt оценивает игрока в 12 млн евро. Дело в том, что в Грея заканчивается контракт с "Лестером" уже этим летом.
В текущем сезоне на счету 24-летнего англичанина всего 19 минут в АПЛ и один полный матч в Кубке Лиги. За клуб он выступает с 2016-го года и имеет в своем активе чемпионство АПЛ.
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