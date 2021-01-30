  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Байер вскоре оформит трансфер чемпиона АПЛ
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Байер вскоре оформит трансфер чемпиона АПЛ

Германия
(1 голосов)

Игрок Лестера переедет в Германию

Байер вскоре оформит трансфер чемпиона АПЛ
Новина українською

Нападающий "лис" Демарай Грей скоро станет игроком леверкузенского "Байера". Об этом сообщает GianlucaDiMarzio.com.

До закрытия трансферного окна (1 февраля) англичанин приедет в Германию для согласования всех деталей сделки. За нападающим следили и итальянские клубы, однако он решил переехать все-таки в Бундеслигу. Трансфер "фармацевтам" обойдется в три млн евро, правда Transfermarkt оценивает игрока в 12 млн евро. Дело в том, что в Грея заканчивается контракт с "Лестером" уже этим летом.

В текущем сезоне на счету 24-летнего англичанина всего 19 минут в АПЛ и один полный матч в Кубке Лиги. За клуб он выступает с 2016-го года и имеет в своем активе чемпионство АПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бундеслига Байер (Леверкузен) АПЛ "Лестер Сити" Демарай Грей
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
gianlucadimarzio.com

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...