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Бундеслига. Только Лейпциг проигрывает меньше десяти очков Баварии

Германия
(1 голосов)

РБ минимально переиграл Байер

Бундеслига. Только Лейпциг проигрывает меньше десяти очков Баварии
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 19-й тур. Лейпциг, “Ред Булл Арена”

“РБ Лейпциг” – “Байер” Леверкузен 1:0

Гол: Нкунку 51

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Мукиэле (Орбан 81), Упамекано, Клостерманн – Кампль (Айдара 81) – Адамс, Ольмо, Забитцер, Анхелиньо (Хальстенберг 90) – Нкунку (Клюйверт 70), Серлот (Поульсен 70)

“Байер”: Градецки – Венделл, Тапсоба, Та, Фосу-Менса (Аларио 81) – Арангис, Демирбай, Синкгравен (Шик 59) – Виртц, Диаби (Беллараби 59), Бэйли

Предупреждения: Клюйверт 90 – Беллараби 60, Бэйли 75

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В статье: Бундеслига Чемпионат Германии Байер (Леверкузен) РБ Лейпциг Кристофер Нкунку
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