Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бундеслига. Только Лейпциг проигрывает меньше десяти очков Баварии
РБ минимально переиграл Байер
Бундеслига, 19-й тур. Лейпциг, “Ред Булл Арена”
“РБ Лейпциг” – “Байер” Леверкузен 1:0
Гол: Нкунку 51
“РБ Лейпциг”: Гулачи – Мукиэле (Орбан 81), Упамекано, Клостерманн – Кампль (Айдара 81) – Адамс, Ольмо, Забитцер, Анхелиньо (Хальстенберг 90) – Нкунку (Клюйверт 70), Серлот (Поульсен 70)
“Байер”: Градецки – Венделл, Тапсоба, Та, Фосу-Менса (Аларио 81) – Арангис, Демирбай, Синкгравен (Шик 59) – Виртц, Диаби (Беллараби 59), Бэйли
Предупреждения: Клюйверт 90 – Беллараби 60, Бэйли 75
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Хачериди расторг контракт с брестским Динамо
- Изгнание из рая. Сорванный эпилог Алехандро Гомеса
- WBO санкционировали поединок Усик - Джойс
- Лингард одной ногой в Вест Хэме, а Интер и Рома затевают супер обмен. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Новая звезда ТВ? Ведущая клубного канала Шахтера эффектно смотрится и в кадре, и на пляже. ФОТО
- Больше не малыш. Фернандо Торрес шокировал общественность невероятной мускулатурой. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...