  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Флик после разгрома Хоффенхайма: Точно не все было на топ-уровне, но я доволен
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Флик после разгрома Хоффенхайма: Точно не все было на топ-уровне, но я доволен

Германия
(1 голосов)

Наставник мюнхенцев подвел итоги разгромной победы

Флик после разгрома Хоффенхайма: Точно не все было на топ-уровне, но я доволен
Новина українською

Главный тренер "Баварии" Ханси Флик прокомментировал разгромную победу над "Хоффенхаймом" в матче 19-го тура Бундеслиги.

"Все привыкли к тому, что обе команды хотят играть в футбол. "Хоффенхайм" показал это и в частности в первом тайме создал несколько голевых моментов. Мануэль Нойер совершил несколько хороших сэйвов.

4:1 – очень хороший результат. Мы победили в четырех матчах подряд и набрали 12 очков. На это мы и ориентируемся. Мы показали хорошую игру. Совершенно точно не все было на топ-уровне, но я доволен. После двух поражений мы хотели снова вернуться к победам. Это и отличает великие команды.

Команда показала, что она довольно быстро может добиться этой цели. Это хорошо, это придает уверенности в себе", – рассказал немецкий наставник.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Бундеслига Хоффенхайм (Зинсхайм) Ханси Флик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fcbayern.com

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...