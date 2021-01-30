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Флик после разгрома Хоффенхайма: Точно не все было на топ-уровне, но я доволен
Наставник мюнхенцев подвел итоги разгромной победы
Главный тренер "Баварии" Ханси Флик прокомментировал разгромную
"Все привыкли к тому, что обе команды хотят играть в футбол. "Хоффенхайм" показал это и в частности в первом тайме создал несколько голевых моментов. Мануэль Нойер совершил несколько хороших сэйвов.
4:1 – очень хороший результат. Мы победили в четырех матчах подряд и набрали 12 очков. На это мы и ориентируемся. Мы показали хорошую игру. Совершенно точно не все было на топ-уровне, но я доволен. После двух поражений мы хотели снова вернуться к победам. Это и отличает великие команды.
Команда показала, что она довольно быстро может добиться этой цели. Это хорошо, это придает уверенности в себе", – рассказал немецкий наставник.
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