Флик после разгрома Хоффенхайма: Точно не все было на топ-уровне, но я доволен

Главный тренер "Баварии" Ханси Флик прокомментировал разгромную победу над "Хоффенхаймом" в матче 19-го тура Бундеслиги.

"Все привыкли к тому, что обе команды хотят играть в футбол. "Хоффенхайм" показал это и в частности в первом тайме создал несколько голевых моментов. Мануэль Нойер совершил несколько хороших сэйвов.

4:1 – очень хороший результат. Мы победили в четырех матчах подряд и набрали 12 очков. На это мы и ориентируемся. Мы показали хорошую игру. Совершенно точно не все было на топ-уровне, но я доволен. После двух поражений мы хотели снова вернуться к победам. Это и отличает великие команды.

Команда показала, что она довольно быстро может добиться этой цели. Это хорошо, это придает уверенности в себе", – рассказал немецкий наставник.