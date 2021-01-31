Сами Хедира направляется в Герту

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира близок к тому, чтобы покинуть клуб.

По информации Kicker, 33-летний ветеран вскоре переберётся в "Герту".

Сегодня хавбек пройдёт медобследование в новой команде, после чего подпишет контракт на 2 с половиной года.

Хедира в последний раз играл за "Ювентус" в июне 2020 года.