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Сами Хедира направляется в Герту
Полузащитник наконец покинет "Юве"
Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира близок к тому, чтобы покинуть клуб.
По информации Kicker, 33-летний ветеран вскоре переберётся в "Герту".
Сегодня хавбек пройдёт медобследование в новой команде, после чего подпишет контракт на 2 с половиной года.
Хедира в последний раз играл за "Ювентус" в июне 2020 года.
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