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Сами Хедира направляется в Герту

Германия
(1 голосов)

Полузащитник наконец покинет "Юве"

Сами Хедира направляется в Герту
Новина українською

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира близок к тому, чтобы покинуть клуб.

По информации Kicker, 33-летний ветеран вскоре переберётся в "Герту".

Сегодня хавбек пройдёт медобследование в новой команде, после чего подпишет контракт на 2 с половиной года.

Хедира в последний раз играл за "Ювентус" в июне 2020 года.

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В статье: Сами Хедира Ювентус (Турин) Герта (Берлин)
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