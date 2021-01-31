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Бавария - Хоффенхайм 4:1. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Бавария – Хоффенхайм ⋉ 4:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 30 января ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Бавария - Хоффенхайм 4:1. Обзор матча и видео голов
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“Бавария” выиграла в четвертом туре подряд, забив четыре гола “Хоффенхайму”. Роберт Левандовский довел количество голов в чемпионате до 24-х, еще по одному мячу забили Боатенг, Мюллер и Гнабри. “Хоффенхайм” смог ответить только голом Крамарича в конце первого тайма. В чемпионской гонке остается только “Лейпциг”, все остальные команды проигрывают “Баварии” уже больше десяти очков.

Бундеслига, 19-й тур. Мюнхен, “Альянц-Арена”

“Бавария” – “Хоффенхайм” 4:1

Голы: Боатенг 32, Мюллер 43, Левандовский 57, Гнабри 63 – Крамарич 44

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

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В статье: Роберт Левандовский Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Бундеслига Чемпионат Германии видео Хоффенхайм (Зинсхайм) Жером Боатенг Серж Гнабри Андрей Крамарич
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