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Боруссия Дортмунд - Аугсбург 3:1. Обзор матча и видео голов
Боруссия Дортмунд – Аугсбург ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 30 января ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Эрлинг Холанд не реализовал пенальти, но “Боруссия” Дортмунд все равно смогла добиться победы в матче с “Аугсбургом”, уступая в счете. В первом тайме первый гол BVB отыграл Дилэйни, а после перерыва Санчо вывел Дортмунд вперед. Точку в матче поставил центрбек “Аугсбурга” Удуохай, срезав мяч в свои ворота после прострела Холанда. “Боруссия” победила впервые за четыре тура.
Бундеслига, 19-й тур. Дортмунд, “Вестфаленштадион”
Голы: Дилэйни 26, Санчо 63, Удуохай 75 (авт.) – Хан 10
На 21-й минуте Холанд не реализовал пенальти (вратарь)
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