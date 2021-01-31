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Боруссия Дортмунд - Аугсбург 3:1. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Боруссия Дортмунд – Аугсбург ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 30 января ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Боруссия Дортмунд - Аугсбург 3:1. Обзор матча и видео голов
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Эрлинг Холанд не реализовал пенальти, но “Боруссия” Дортмунд все равно смогла добиться победы в матче с “Аугсбургом”, уступая в счете. В первом тайме первый гол BVB отыграл Дилэйни, а после перерыва Санчо вывел Дортмунд вперед. Точку в матче поставил центрбек “Аугсбурга” Удуохай, срезав мяч в свои ворота после прострела Холанда. “Боруссия” победила впервые за четыре тура.

Бундеслига, 19-й тур. Дортмунд, “Вестфаленштадион”

“Боруссия” Дортмунд – “Аугсбург” 3:1

Голы: Дилэйни 26, Санчо 63, Удуохай 75 (авт.) – Хан 10

На 21-й минуте Холанд не реализовал пенальти (вратарь)

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бундеслига Чемпионат Германии видео Аугсбург Джейдон Санчо Эрлинг Холанд
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