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Андре Силва лучше Холанда. Видеообзор победного матча Айнтрахта с Гертой
Айнтрахт Франкфурт – Герта Берлин ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 30 января ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Серия удачных результатов позволила “Айнтрахту” после девятнадцати туров занимать место в зоне Лиге чемпионов. После субботних матчей Франкфурт занимает третье место, его может обойти только “Вольфсбург”, который играет в воскресенте. Вчера “Айнтрахт” переиграл “Герту”. Кшиштоф Пентек вывел гостей вперед во втором тайме, но Андре Силва сразу же отыграл один гол. За пять минут до конца матча Хинтереггер вывел хозяев вперед, в последний гол в игре забил Андре Силва, реализовав пенальти, который он сам и заработал. У португальца уже 16 забитых голов в Бундеслиге – больше только у Роберта Левандовского.
Бундеслига, 19-й тур. Франкфурт, “Дойче Банк Парк”
Голы: Силва 67, Хинтереггер 85, Силва 90+5 (пен.) – Пентек 66
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