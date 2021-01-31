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Андре Силва лучше Холанда. Видеообзор победного матча Айнтрахта с Гертой

Германия
(1 голосов)

Айнтрахт Франкфурт – Герта Берлин ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 30 января ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Андре Силва лучше Холанда. Видеообзор победного матча Айнтрахта с Гертой
UA-Футбол
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Серия удачных результатов позволила “Айнтрахту” после девятнадцати туров занимать место в зоне Лиге чемпионов. После субботних матчей Франкфурт занимает третье место, его может обойти только “Вольфсбург”, который играет в воскресенте. Вчера “Айнтрахт” переиграл “Герту”. Кшиштоф Пентек вывел гостей вперед во втором тайме, но Андре Силва сразу же отыграл один гол. За пять минут до конца матча Хинтереггер вывел хозяев вперед, в последний гол в игре забил Андре Силва, реализовав пенальти, который он сам и заработал. У португальца уже 16 забитых голов в Бундеслиге – больше только у Роберта Левандовского.

Бундеслига, 19-й тур. Франкфурт, “Дойче Банк Парк”

“Айнтрахт” Франкфурт – “Герта” Берлин 3:1

Голы: Силва 67, Хинтереггер 85, Силва 90+5 (пен.) – Пентек 66

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

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В статье: Мартин Хинтереггер Герта (Берлин) Бундеслига Чемпионат Германии видео Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Андре Силва Кшиштоф Пентек
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