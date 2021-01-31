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Оливер Кан опроверг слухи о переходе Серхио Рамоса в Баварию
Но сам немец хотел бы поиграть вместе с испанским защитником
Экс-голкипер "Баварии", а ныне член правления мюнхенского клуба Оливер Кан высказался насчет возможного перехода защитника мдаридского "Реала" Серхио Рамоса.
"Сам я бы хотел поиграть с Рамосом, но в слухах о переходе правды нет", – заявил немец.
Напомним, недавно испанский
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Источник:Bild
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