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Оливер Кан опроверг слухи о переходе Серхио Рамоса в Баварию

Германия
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Но сам немец хотел бы поиграть вместе с испанским защитником

Оливер Кан опроверг слухи о переходе Серхио Рамоса в Баварию
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Экс-голкипер "Баварии", а ныне член правления мюнхенского клуба Оливер Кан высказался насчет возможного перехода защитника мдаридского "Реала" Серхио Рамоса.

"Сам я бы хотел поиграть с Рамосом, но в слухах о переходе правды нет", – заявил немец.

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Напомним, недавно испанский центрбек отказался от двухлетнего контракта, который был предложен руководством "сливочных".

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В статье: Серхио Рамос Бавария (Мюнхен) Оливер Кан Реал (Мадрид)
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