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РБ Лейпциг - Байер Леверкузен 1:0. Видеообзор матча

Германия
(1 голосов)

РБ Лейпциг – Байер Леверкузен ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 30 января ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

РБ Лейпциг - Байер Леверкузен 1:0. Видеообзор матча
UA-Футбол
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“РБ Лейпциг” остается в погоне за “Баварией” после минимальной победы над леверкузенским “Байером”. В матче на “Ред Булл Арене” было не так много ярких эпизодов, за исключением гола Кристофера Нкунку. Французский хавбек “Лейпцига” смог разобраться в непростой ситуации, удачно сыграв на добивании после своего же удара. Этот гол остался единственным в матче – 1:0.

Бундеслига, 19-й тур. Лейпциг, “Ред Булл Арена”

“РБ Лейпциг” – “Байер” Леверкузен 1:0

Гол: Нкунку 51

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

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В статье: Бундеслига Чемпионат Германии видео Байер (Леверкузен) РБ Лейпциг Кристофер Нкунку
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