РБ Лейпциг - Байер Леверкузен 1:0. Видеообзор матча

“РБ Лейпциг” остается в погоне за “Баварией” после минимальной победы над леверкузенским “Байером”. В матче на “Ред Булл Арене” было не так много ярких эпизодов, за исключением гола Кристофера Нкунку. Французский хавбек “Лейпцига” смог разобраться в непростой ситуации, удачно сыграв на добивании после своего же удара. Этот гол остался единственным в матче – 1:0.

Бундеслига, 19-й тур. Лейпциг, “Ред Булл Арена”

“РБ Лейпциг” – “Байер” Леверкузен 1:0

Гол: Нкунку 51