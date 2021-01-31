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РБ Лейпциг - Байер Леверкузен 1:0. Видеообзор матча
РБ Лейпциг – Байер Леверкузен ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 30 января ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
“РБ Лейпциг” остается в погоне за “Баварией” после минимальной победы над леверкузенским “Байером”. В матче на “Ред Булл Арене” было не так много ярких эпизодов, за исключением гола Кристофера Нкунку. Французский хавбек “Лейпцига” смог разобраться в непростой ситуации, удачно сыграв на добивании после своего же удара. Этот гол остался единственным в матче – 1:0.
Бундеслига, 19-й тур. Лейпциг, “Ред Булл Арена”
Гол: Нкунку 51
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