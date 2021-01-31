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Менье: Мбаппе играет как в десять лет, на инстинктах. Игра Холанда более взрослая
Бельгиец сравнил молодых форвардов
Защитник дортмундской "Боруссии" Дортмунд Томас Менье оценил игру молодых форвардов: одноклубника Эрлинга Холанда и бывшего напарника по "ПСЖ" Килиана Мбаппе.
"Это очень разные футболисты. Мбаппе и сейчас играет так же, как в десять лет. Он даже не думает, что делать, он руководствуется инстинктами и позволяет таланту говорить за себя.
Игра Эрлинга более взрослая. Он не так талантлив, но работает очень усердно. Он тоже может стать игроком мирового уровня. Будь я президентом клуба, подписал бы обоих", – рассказал бельгиец.
В текущем сезоне Мбаппе провел 17 матчей в чемпионата Франции и записал на свой счет 14 забитых мячей. В свою очередь Холанд провел 14 поединков в нынешней кампании Бундеслиги и забил 14 голов.
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