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Бундеслига. Кельн покидает зону вылета после победы над Арминией

Германия
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Козлы выиграли матч за шесть очков

Бундеслига. Кельн покидает зону вылета после победы над Арминией
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

“Кельн” и “Арминия” побеждают нечасто. Встреча с прямым конкурентом за сохранение места в Бундеслиге – отличная возможность набрать три очка. “Майнцу” и “Шальке” сложно будет выбраться с двух последних мест, которые приводят к прямому вылету в Бундеслигу 2, а вот борьба за то, чтобы избежать шестнадцатого места (плей-офф с третьей командой Бундеслиги 2), предстоит нешуточная.

“Кельн” в итоге победил, и легче чем этого можно было ожидать. “Козлы” не так часто забивают больше двух голов за матч, а сегодня им это удалось сделать уже в первые 28 минут. Дублем отметился экс-вингер “Боруссии” Дортмунд Мариус Вольф.

После перерыва “Кельн” довел счет до разгромного, “Арминия” смогла ответить лишь единожды.

Отметим два дебюта в составе “Кельна”. Экс-форвард “Зари” Эммануэль Деннис Бонавентуре, которого “козлы” арендовали в “Брюгге”, вышел в основе, а воспитанник “Шальке” Максимилиан Майер появился на поле на последних минутах.

“Кельн” и “Арминия” поменялись местами в турнирной таблице. Теперь “козлы” четырнадцатые, так как они оставили позади еще и “Герту”, а их сегодняшний соперник опустился на шестнадцатое место.

Бундеслига. Кельн покидает зону вылета после победы над Арминией - изображение 1

Бундеслига, 19 тур. Кельн, “РейнЭнергиШтадион”

“Кельн” – “Арминия” Билефельд 3:1

Голы: Вольф 9, Вольф 28, Реджбечай 62 – Кордова 73

“Кельн”: Тимо Хорн – Мере, Чихос, Яннес Хорн – Вольф, Скири, Каттербах – Реджбечай (Майер 90) – Дуда (Дрекслер 64), Деннис (Тильманн 82), Якобс (Озджан 83)

“Арминия”: Ортега – Лаурсен, Нильссон, Пайпер (ван дер Хорн 89), Брюннер – Кунзе, Хартель (Зойферт 86) – Ябо (Кордова 62), Клос, Доан – Шипплок (Суку 62)

Предупреждения: Якобс 42, Дуда 54 – Суку 64

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В статье: Бундеслига Чемпионат Германии Арминия (Билефельд) Кёльн Мариус Вольф
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