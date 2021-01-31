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Бундеслига. Вольфсбург забил три гола Фрайбургу и выбрался на третье место
Разгром на Фольксваген-Арене
Кто в итоге будет представлять Бундеслигу в Лиге чемпионов следующего сезона? “Баварию” и “РБ Лейпциг”, вероятно, не сдвинут уже с первых двух мест, но за третью и четвертую позицию развернется очень интересная борьба. После 19 туров в зоне ЛЧ оказались “Вольфсбург” и “Айнтрахт”.
“Фрайбург” – неприятный соперник для любой команды, но это можно сказать и про “Вольфсбург”. Обе команды умеют добиваться результатов, не показывая при этом зрелищный футбол. “Вольфсбург” в этом сезоне заметно добавил в жесткости и напоре, иногда сметая соперников просто за счет физической силы. Например, в сегодняшнем матче. Первый гол – центрбек “Вольфсбурга” Брукс выиграл борьбу в штрафной соперника и сыграл на добивании после серии рикошетов. Второй гол – заслуживающий внимания индивидуальный эпизод от Вегорста. Как он получил мяч, оттеснил соперника, и пробил по неберущейся для вратаря траектории.
У “Фрайбурга” было ряд моментов, особенно во втором тайме, но вратарь “Вольфсбурга” Кастельс был просто непробиваемым. В конце игры “Фрайбург” сам себе привез третий гол – 3:0.
В следующем туре “Фрайбург” играет с “Боруссией” Дортмунд, “Вольфсбург” – с “Аугсбургом”.
Бундеслига, 19-й тур. Вольфсбург, “Фольксваген-Арена”
“Вольфсбург” – “Фрайбург” 3:0
Голы: Брукс 21, Вегорст 39, Герхардт 85
“Вольфсбург”: Кастельс – Мбабу, Лакруа, Брукс, Отавио – Шлагер (Гилявоги 88), Арнольд (Брекало 89) – Баку (Жоау Виктор 88), Герхардт, Штеффен (Мехмеди 69) – Вегорст (Бялек 79)
“Фрайбург”: Мюллер – Гульде, Шлоттербек, Линхарт – Гюнтер, Хефлер, Сантамария (Темпельменн 72), Шмид (Кюблер 72) – Грифо (Хаберер 85), Демирович (Петерсен 60), Ен (Хелер 60)
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