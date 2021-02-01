Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Сами Хедира - игрок берлинской Герты
В Турине он оказался лишним
Сами Хедира подписал контракт с немецкой "Гертой". Об этом сообщает пресс-служба берлинского коллектива.
Чемпион Мира 2014-го года перешел в "Герту" как свободный агент, так как "Ювентус" согласился досрочно расторгнуть контракт. С берлинской командой Хедира подписал сделку до 2023-го года.
Hey @SamiKhedira! ✌️???? Herzlich willkommen in der Hauptstadt! ???? Alles zum Wechsel gibt's hier: https://t.co/RZ5PwCPTuX ⬅️#DeadlineDay #HaHoHe pic.twitter.com/YVeCHg0rla— Hertha BSC (@HerthaBSC) February 1, 2021
Отметим, что в текущем сезоне Сами Хедира не выходил на поле, так как не особо был нужен Андреа Пирло.
Популярное сейчас
- Милан на два очка опережает Интер, будущий клуб Коваленко седьмой. Таблица Серии А - 2020/21
- Динамо сыграет с Динамо, Шахтёр выиграл только один матч на сборах. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- "Ну але то таке". Сегодня Мирон Маркевич празднует юбилей
- Нацисты против Бумажного человека: миф о Матиасе Синделаре
- Украинская Ванда Нара. Скандальная девушка защитника Шахтера станет футбольным агентом
- По душу Ярмолы? Лингард показал упакованные чемоданы. ФОТО