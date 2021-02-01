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Официально: Сами Хедира - игрок берлинской Герты

Германия
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В Турине он оказался лишним

Официально: Сами Хедира - игрок берлинской Герты
UA-Футбол
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Сами Хедира подписал контракт с немецкой "Гертой". Об этом сообщает пресс-служба берлинского коллектива.

Чемпион Мира 2014-го года перешел в "Герту" как свободный агент, так как "Ювентус" согласился досрочно расторгнуть контракт. С берлинской командой Хедира подписал сделку до 2023-го года.

Отметим, что в текущем сезоне Сами Хедира не выходил на поле, так как не особо был нужен Андреа Пирло.

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В статье: Сами Хедира Ювентус (Турин) Герта (Берлин)
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