Кубок Германии. Байер Леверкузен вылетел от команды четвертой лиги, обидчик Баварии вышел в четвертьфинал

Финалист Кубка Германии-2020 “Байер” Леверкузен сенсационно вылетел в третьем раунде, проиграв команде четвертого дивизиона “Рот-Вайсс” Эссен. “Байер” не смог справиться с соперником из западной региональной лиги в основное время, но вышел вперед в овертайме после гола Бэйли. Однако “Рот-Вайсс” смог не только отыграться, но и забить победный гол за три минуты до конца дополнительного времени.

“Рот-Вайсс” – гроза авторитетов. В первом раунде RWE выбили “Арминию” из первой Бундеслиги, а в 1/16 – недавно вылетевшую из элиты “Фортуну” Дюссельдорф. Тем не менее, сложно было представить подобный результат и в игре с “Байером”.

“Байеру” в последнее время сложно даются забитые голы, не просто так леверкузенцы проиграли пять из семи последних матчей Бундеслиги. “Рот-Вайссу” команда Петера Боса должна была забивать не раз. RWE предсказуемо организовал автобус у своих ворот, “Байер” бился головой об стену, но свои моменты создавал. В основное Леверкузен четыре раза пробил в каркас ворот! Казалось, что ворота Эссена просто были зачарованные.

В итоге игра перетекла в овертайм, а это меньше всего нужно “Байеру”, учитывая его короткую скамейку запасных. Тем не менее, Леверкузену все же удалось пробить ворота “Рот-Вайсса”. Александеру Драговичу удивительный образом удалось отдать разрезной пас на Бэйли, а ямаец пробил точно в угол.

“Байер” забил свой гол в самом конце первого дополнительного тайма, а на старте второго – пропустил. Градецки неудачно отбил не самый сложный удар Энгельманна, и на добивании сыграл вышедший на замену Кефкир – 1:0. Проходит десять минут и “Байер” пропустил второй гол – Арангис потерял мяч у своих ворот, а Харенброк вывел под удар Энгельманна – 2:1.

Гол получился полускандальным. Дело в том, что в атаке перед пропущенным голом “Байер” претендовал на пенальти. Защитник “Рот-Вайсса” придержал в своей штрафной новичка Леверкузена Фримпонга – сложный эпизод, 50 на 50, ряд рефери возможно поставили бы пенальти. Однако Даниэл Шлагер фола не увидел – и гол “Рот-Вайсса” остался в силе. 2:1. Сенсация.

“Хольштайн”, в прошлом раунде переигравший “Баварию”, не без драмы прошел “Дармштадт”. Команда из Киля забила в начале второго тайма (воспитанник “Шальке” Рисе отдал голевой пас на воспитанника Дортмунда Серра), но не смогла удержать победный счет, пропустив на 86-й минуте гол в ответ. В овертайме никто не рисковал и победитель пары определялся в серии пенальти. Командам понадобилось пробить по девять ударов, и удачливее оказался “Хольштайн”. Пока в четвертьфинале Кубка Германии нет еще ни одной команды из Бундеслиги.

Кубок Германии, 1/8 финала

Эссен, “Штадион Эссен”

“Рот-Вайсс” Эссен (IV) – “Байер” Леверкузен 2:1

Голы: Кефкир 108, Энгельманн 117 – Бэйли 105

“Рот-Вайсс”: Давари – Плехаты (Харенброк 105), Хан, Хебер, Херзенбрук, Грунд (Нойвирт 79) – Конде (Кефкир 62), Гроте, Кель-Гомес (Платцек 105) – Янг (Хильденбрандт 62), Энгельманн

“Байер”: Градецки – Тапсоба, Драгович, Фосу-Менса – Бэйли (Фримпонг 114), Демирбай, Арангис, Беллараби (Диаби 44) – Паласиос (Виртц 46) – Шик (Венделл 46), Аларио

Предупреждения: Энгельманн 120 – Паласиос 13, Бэйли 81

Киль, “Хольштайн-Штадион”

“Хольштайн” Киль (II) – “Дармштадт” (II) 1:1, пен. 7:6

Голы: Серра 58 – Дурсун 86