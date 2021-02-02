Текущий вратарь вызывает вопросы. Боруссия летом намерена переманить голкипера Аякса

Дортмундская "Боруссия" летом намерена подписать нового вратаря. По данным Bild, игра Романа Бюрки не устраивает руководство.

Ключевой претендент на переезд в Германию - Андре Онана из "Аякса". Также в списке есть фамилии Гулачи из "РБ Лейпцига" и Влаходимоса из "Бенфики".

В текущем сезоне Онана отыграл 26 матчей и пропустил 22 гола. Его контракт с голландским клубом заканчивается в 2022-м.