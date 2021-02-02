  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Текущий вратарь вызывает вопросы. Боруссия летом намерена переманить голкипера Аякса
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Текущий вратарь вызывает вопросы. Боруссия летом намерена переманить голкипера Аякса

Германия
(1 голосов)

Есть два запасных варианта

Текущий вратарь вызывает вопросы. Боруссия летом намерена переманить голкипера Аякса
UA-Футбол
Новина українською

Дортмундская "Боруссия" летом намерена подписать нового вратаря. По данным Bild, игра Романа Бюрки не устраивает руководство.

Ключевой претендент на переезд в Германию - Андре Онана из "Аякса". Также в списке есть фамилии Гулачи из "РБ Лейпцига" и Влаходимоса из "Бенфики".

Читайте такжеИтоги года в Африке: Мане - лучший игрок, а Онана - вратарь

В текущем сезоне Онана отыграл 26 матчей и пропустил 22 гола. Его контракт с голландским клубом заканчивается в 2022-м.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Аякс (Амстердам) Андре Онана
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...