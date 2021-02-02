Германия
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Текущий вратарь вызывает вопросы. Боруссия летом намерена переманить голкипера Аякса
Есть два запасных варианта
Дортмундская "Боруссия" летом намерена подписать нового вратаря. По данным Bild, игра Романа Бюрки не устраивает руководство.
Ключевой претендент на переезд в Германию - Андре Онана из "Аякса". Также в списке есть фамилии Гулачи из "РБ Лейпцига" и Влаходимоса из "Бенфики".
В текущем сезоне Онана отыграл 26 матчей и пропустил 22 гола. Его контракт с голландским клубом заканчивается в 2022-м.
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