Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от участия в клубном чемпионате мира в Катаре. 5 февраля мюнхенцы сыграют на выезде с "Гертой", через три дня у них запланирована полуфинальная игра клубного ЧМ, а еще через три — финал или игра за третье место.

"Поездка в Катар для нас — большая нагрузка. Сначала надо прилететь, потом играть в понедельник и четверг. У нас будет немного времени. Но сначала у нас игра против "Герты". Мы хотим одержать в Берлине пятую победу подряд и дать понять остальной лиге, что мы вернулись в оптимальную форму", — цитирует официальный Twitter "Баварии" Флика.