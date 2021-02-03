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Кубок Германии. РБ Лейпциг и Вольфсбург вышли в четвертьфинал
Шальке и Бохум покинули турнир
Кубок Германии, 1/8 финала
Лейпциг, “Ред Булл Арена”
“РБ Лейпциг” – “Бохум” (II) 4:0
Голы: Айдара 10, Забитцер 45+1 (пен.), Поульсен 66, Поульсен 75
“РБ Лейпциг”: Гулачи – Клостерманн (Мукиэле 65), Орбан, Хальстенберг – Забитцер (Восц 74) – Адамс, Самарджич (Хван 46), Айдара, Анхелиньо – Поульсен (Серлот 76), Нкунку (Ольмо 65)
Предупреждения: Анхелиньо 60 – Машович 24, Древес 45+1, Соареш 63
Вольфсбург, “Фольксваген-Арена”
“Вольфсбург” – “Шальке” 1:0
Гол: Вегорст 40
На 40-й минуте Вегорст не реализовал пенальти (вратарь)
“Вольфсбург”: Кастельс – Мбабу, Лакруа, Брукс, Отавио – Шлагер (Гилявоги 86), Арнольд – Баку (Брекало 46), Герхардт (Филипп 68), Штеффен (Жоау Виктор 68) – Вегорст (Бялек 85)
“Шальке”: Ферманн – Колашинац (Очипка 62), Настасич, Чау, Беккер – Стамбули, Маскарель (Бужеляб 62) – Арит, Ут, Виллиам (Мендиль 76) – Хоппи
Предупреждения: Брукс 28, Отавио 61 – Чау 29, Виллиам 76
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