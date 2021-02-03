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Кубок Германии. РБ Лейпциг и Вольфсбург вышли в четвертьфинал

Германия
(1 голосов)

Шальке и Бохум покинули турнир

Кубок Германии. РБ Лейпциг и Вольфсбург вышли в четвертьфинал
Борис Сорокін Автор UA-Футбол

Кубок Германии, 1/8 финала

Лейпциг, “Ред Булл Арена”

“РБ Лейпциг” – “Бохум” (II) 4:0

Голы: Айдара 10, Забитцер 45+1 (пен.), Поульсен 66, Поульсен 75

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Клостерманн (Мукиэле 65), Орбан, Хальстенберг – Забитцер (Восц 74) – Адамс, Самарджич (Хван 46), Айдара, Анхелиньо – Поульсен (Серлот 76), Нкунку (Ольмо 65)

Предупреждения: Анхелиньо 60 – Машович 24, Древес 45+1, Соареш 63

Вольфсбург, “Фольксваген-Арена”

“Вольфсбург” – “Шальке” 1:0

Гол: Вегорст 40

На 40-й минуте Вегорст не реализовал пенальти (вратарь)

“Вольфсбург”: Кастельс – Мбабу, Лакруа, Брукс, Отавио – Шлагер (Гилявоги 86), Арнольд – Баку (Брекало 46), Герхардт (Филипп 68), Штеффен (Жоау Виктор 68) – Вегорст (Бялек 85)

“Шальке”: Ферманн – Колашинац (Очипка 62), Настасич, Чау, Беккер – Стамбули, Маскарель (Бужеляб 62) – Арит, Ут, Виллиам (Мендиль 76) – Хоппи

Предупреждения: Брукс 28, Отавио 61 – Чау 29, Виллиам 76

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В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Шальке (Гельзенкирхен) кубок Германии Бохум (Германия) РБ Лейпциг Юссуф Поульсен
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