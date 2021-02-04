Кубок Германии. Боруссия М переиграла Штутгарт, Бонавентуре вылетел с Кельном

Гладбах и “Штутгарт” недавно выдали остросюжетный матч в Бундеслиги, закончившейся со счетом 2:2. В той игре “Боруссия” пропустила второй гол на самых последних секундах после пенальти, которого не должно было быт ь . Сегодня было не менее интересно.

Матч начался с гола безумной красоты. Вамангитука подхватил мяч на своей половине поля после углового Гладбаха, выиграл борьбу корпусами у Штиндля, ушел от подката Крамера, затем, уже в штрафной “Боруссии”, обыграл на замахе Лайнера и на дриблинге – Нойхауса, и точно пробил по воротам – 1:0.

Долгое время этот результативный удар оставался единственным у “Штутгарта”. Команда Пеллегрино Матараццо не скрывала своего желания играть на контратаках. “Боруссии” было сложно балансировать между стремлением броситься в атаку и потребностью охранять свои ворота от выпадов хозяев, но в итоге Гладбах в этом преуспел. Отыграться удалось благодаря индивидуальным действиям Тюрама. Перед самым перерывом он сместился с фланга в центр и ударил без шансов для Бредлова.

Прошло всего лишь несколько минут во втором тайме, и в позиции проигрывающего уже оказался “Штутгарт”. Второй гол “Боруссии” забил Плеа. Он смог избежать офсайда после паса из глубины Лаймера и воспользовался ошибкой кипера “Штутгарта” Бредлова. 25-летний дублер основного вратаря Грегора Кобеля поскользнулся, выходя из ворот, а затем неуклюже подпрыгнул, ожидая неизвестно чего от форварда “Боруссии”. Плеа не составило труда закатить мяч в пустые ворота.

Оставалось играть более 40 минут, и забавно, что в самом конце матча у участников поединка едва не приключилось дежавю. Игроки “Штутгарта” требовали пенальти, когда мяч проскользил по плечу Гинтера и задел руку Лаймера, но рефери решил не ставить пенальти. Счет остался прежним. 2:1 – “Боруссия” Менхенгладбах вышла в четвертьфинал.

Экс-форвард “Зари” Эммануэль Деннис Бонавентуре, перешедший в “Кельн” на правах аренды из “Брюгге”, отметился сегодня и с положительной, и с негативной стороны. В первом голе “козлов” он умно пропустил мяч на ход Якобсу, а затем и сам забил свой дебютный гол за “Кельн”. Регенсбург отыгрался еще в первом тайме. Без спорных эпизодов не обошлось. При счете 2:1 рефери отменили гол “Кельна”, усмотрев офсайд. В ответной атаке “Ян” сравнял счет.

Возвращаясь к Деннису. Он мог стать настоящим героем для “Кельна”, но в конце матча не реализовал пенальти. Кипер “Яна” Александер Майер вытащил мяч из угла.

Команды в итоге “доигрались” до серии пенальти. Лучше справился с одиннадцатиметровыми “Ян” Регенсбург.

Все четвертьфиналисты Кубка Германии: “Рот-Вайсс” Эссен (IV), “Хольштайн” Киль (II), “Вердер” Бремен, “Боруссия” Дортмунд, “РБ Лейпциг”, “Вольфсбург”, “Боруссия” Менхенгладбах, “Ян” Регенсбург (II). Жеребьевка состоится седьмого февраля.

Кубок Германии, 1/8 финала

Штутгарт, “Мерседес-Бенц Арена”

“Штутгарт” – “Боруссия” Менхенгладбах 1:2

Голы: Вамангитука 2 – Тюрам 45+1, Плеа 50

“Штутгарт”: Бредлов – Мавропанос (Климович 78), Антон, Кемпф – Дидави (Ферстер 46), Эндо, Мангаля, Соса (Кулибали 84) – Вамангитука (Массимо 78), Гонсалес – Калайджич

“Боруссия”: Зиппель – Бенсебаини, Эльведи, Гинтер, Лайнер – Штиндль (Вольф 84), Нойхаус, Крамер, Хофманн – Плеа (Эмболо 63), Тюрам (Вендт 71)

Предупреждения: Мавропанос 18, Гонсалес 81, Антон 90+3 – Бенсебаини 22, Штиндль 78

Регенсбург, “Континенталь Арена”

“Ян” Регенсбург (II) – “Кельн” 2:2, пен 4:3

Голы: Кеннеди 35, Георге 43 – Якобс 4, Деннис 22

На 78-й минуте Деннис не реализовал пенальти (вратарь)