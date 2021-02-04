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Боруссия снизила цену на Санчо, чтобы продать его в МЮ

Германия
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Но вернутся ли манкунианцы к переговорам

Боруссия снизила цену на Санчо, чтобы продать его в МЮ
Новина українською

По информации Sky Sports, "Боруссия" Дортмунд решилась на продажу вингера Джейдона Санчо.

"Шмели" готовы существенно снизить цену на 20-летнего англичанина, чтобы возобновить переговоры по трансферу игрока с "Манчестер Юнайтед". Виной всему - невыразительная игра полузащитника, а также его желание сменить команду, которая бы стабильно боролась за трофеи.

Отметим, что ранее немецкий клуб требовал от манкунианцев 120 млн фунтов за своего футболиста, однако теперь Санчо обойдется покупателю почти вдвое дешевле.

В текущем сезоне на счету англичанина 3 гола и 7 ассистов в 17 матчах Бундеслиги.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
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