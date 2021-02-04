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Бавария собирается летом продать одного из полузащитников

Германия
(1 голосов)

Но только за 20 миллионов

Бавария собирается летом продать одного из полузащитников
UA-Футбол
Новина українською

В летнее трансферное окно "Бавария" может продать одного из полузащитников. Речь идет о Корентене Толиссо.

По данным SPORT1, тренерский штаб не рассчитывает на француза и видит его только футболистом запаса. Цена трансфера может составить 20 миллионов.

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В текущем сезоне на счету Толиссо 18 матчей и два гола.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Корентен Толиссо
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
04.02.2021 в 22:37
А Тимощук остаётся??
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