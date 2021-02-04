Германия
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Бавария собирается летом продать одного из полузащитников
Но только за 20 миллионов
В летнее трансферное окно "Бавария" может продать одного из полузащитников. Речь идет о Корентене Толиссо.
По данным SPORT1, тренерский штаб не рассчитывает на француза и видит его только футболистом запаса. Цена трансфера может составить 20 миллионов.
В текущем сезоне на счету Толиссо 18 матчей и два гола.
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oda1979 (Запорожье)
04.02.2021 в 22:37
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