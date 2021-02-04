Бавария собирается летом продать одного из полузащитников

В летнее трансферное окно "Бавария" может продать одного из полузащитников. Речь идет о Корентене Толиссо.

По данным SPORT1, тренерский штаб не рассчитывает на француза и видит его только футболистом запаса. Цена трансфера может составить 20 миллионов.

В текущем сезоне на счету Толиссо 18 матчей и два гола.