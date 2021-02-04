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Возвращение в Европу? Сампаоли может возглавить Марсель
Хороший знакомый Месси
Несколько дней назад "Марсель" уволил Андре Виллаша-Боаша. Сейчас идет поиск нового наставника.
Как сообщает AS, вакантный пост может занять Хорхе Сампаоли. С ним уже контактировало руководство клуба и предложило контракт.
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По данным источника, Сампаоли принял соглашение, но возглавит команду немного позже. Сейчас он работает с "Атлетико Минейро" и хочет закончить сезон. До конца чемпионата Бразилии осталось четыре тура.
Напомним, что ранее Хорхе работал с "Севильей", а также со сборными Аргентины и Чили.
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