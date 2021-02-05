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Холанд может продолжить карьеру в Англии

Германия
(1 голосов)

Игроком интересуется Гвардиола

Холанд может продолжить карьеру в Англии
Новина українською

"Манчестер Сити" летом собирается приобрести нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, сообщает Marca.

Клуб видит в 20-летнем норвежце долгосрочную замену Серхио Агуэро. Летом аргентинцу будет уже 33 года, а в текущем сезоне нападающий сыграл всего в 8 матчах из-за различных травм и коронавируса.

В нынешнем сезоне норвежский форвард забил 22 мяча и отдал 3 голевые передачи в 21 матче. Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Эрлинг Холанд
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Комментарии (1)
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Justas (Berlin)
05.02.2021 в 18:10
Ну и дурак.
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