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Бундеслига. Возвращение Хедиры, незабитый пенальти Левандовского и… победа Баварии

Германия
(1 голосов)

В снежном матче в Берлине Бавария минимально переиграла Герту

Бундеслига. Возвращение Хедиры, незабитый пенальти Левандовского и… победа Баварии
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 20-й тур. Берлин, “Олимпиаштадион”

“Герта” Берлин – “Бавария” 0:1

Гол: Коман 21

На 12-й минуте Левандовский не реализовал пенальти (вратарь)

“Герта”: Ярстейн – Пекарик, Штарк, Торунарига (Альдерете 46), Миттельштедт – Тузар, Аскасибар (Хедира 81) – Кунья, Дарида (Гендузи 56), Лукебакио (Лекки 81) – Пентек (Радоньич 63)

“Бавария”: Нойер – Эрнандес, Алаба, Зюле, Павар – Киммих – Коман (Шупо-Мотинг 86), Гнабри (Толиссо 73), Мюллер, Сане (Дуглас Коста 73) – Левандовский

Предупреждения: Дарида 41, Хедира 90+2 – Павар 31

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Герта (Берлин) Бундеслига Чемпионат Германии Кингсли Коман Лерой Сане
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