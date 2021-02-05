Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бундеслига. Возвращение Хедиры, незабитый пенальти Левандовского и… победа Баварии
В снежном матче в Берлине Бавария минимально переиграла Герту
Бундеслига, 20-й тур. Берлин, “Олимпиаштадион”
“Герта” Берлин – “Бавария” 0:1
Гол: Коман 21
На 12-й минуте Левандовский не реализовал пенальти (вратарь)
“Герта”: Ярстейн – Пекарик, Штарк, Торунарига (Альдерете 46), Миттельштедт – Тузар, Аскасибар (Хедира 81) – Кунья, Дарида (Гендузи 56), Лукебакио (Лекки 81) – Пентек (Радоньич 63)
“Бавария”: Нойер – Эрнандес, Алаба, Зюле, Павар – Киммих – Коман (Шупо-Мотинг 86), Гнабри (Толиссо 73), Мюллер, Сане (Дуглас Коста 73) – Левандовский
Предупреждения: Дарида 41, Хедира 90+2 – Павар 31
Популярное сейчас
- Милан интересуется игроком Шахтера
- Свитолина уступает Мертенс в четвертьфинале турнира в Мельбурне
- Известно о сумме, которую обещали Евгению Хачериди в белорусском клубе
- Ливерпуль не сможет въехать в Германию на матч ЛЧ - игра против РБ Лейпцига пройдет на нейтральном поле
- Украинская Ванда Нара. Скандальная девушка защитника Шахтера станет футбольным агентом
- Сексуальная девушка-хирург футболиста, который вчера променял Милан на Лацио. ФОТО