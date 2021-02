Руне Ярстейн - герой эпизода. Левандовский не забил пенальти впервые за два года

"Бавария" в пятничный день проводила матч чемпионата Германии. В соперниках - "Герта".

В первой половине идеальный шанс открыть счет упустил Роберт Левандовский. Форвард мюнхенцев не забил пенальти. Что интересно, Роберт не забил с точки впервые за два года - последний раз он мазал в январе 2019-го.

А вратарь "Герты" Руне Ярстейн стал только вторым вратарем в Бундеслиге, который отбивал удар поляка. Первый - Нойер, и случилось это в те времена, когда Левандовский играл за "Боруссию".

Robert Lewandowski has missed his first penalty in over 2 years. He had scored 17 in a row since 27 January 2019 before missing against Hertha tonight. #BLonSL pic.twitter.com/ifV9maevdp

2 - Rune Jarstein (@HerthaBSC_EN) is only the 2nd Bundesliga keeper to save a penalty by Robert Lewandowski. The first was Manuel Neuer in 2013, when facing Lewandowski, who played for Dortmund back then. Surprise. #BSCFCB #Bundesliga pic.twitter.com/BmBMlmEWAu