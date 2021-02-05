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Руне Ярстейн - герой эпизода. Левандовский не забил пенальти впервые за два года

Германия
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Лишь второй голкипер в Германии, который справился с поляком

Руне Ярстейн - герой эпизода. Левандовский не забил пенальти впервые за два года
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"Бавария" в пятничный день проводила матч чемпионата Германии. В соперниках - "Герта".

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В первой половине идеальный шанс открыть счет упустил Роберт Левандовский. Форвард мюнхенцев не забил пенальти. Что интересно, Роберт не забил с точки впервые за два года - последний раз он мазал в январе 2019-го.

А вратарь "Герты" Руне Ярстейн стал только вторым вратарем в Бундеслиге, который отбивал удар поляка. Первый - Нойер, и случилось это в те времена, когда Левандовский играл за "Боруссию".

В текущем розыгрыше чемпионата Германии Левандовский забил 24 гола и уверенно лидерует в гонке бомбардиров.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Герта (Берлин) Руне Ярстейн
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