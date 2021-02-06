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Левандовски не реализовал первый пенальти за 2 года
Роберту не удалось забить "Герте"
Форвард "Баварии" Роберт Левандовски не сумел реализовать пенальти в матче 20-го тура Бундеслиги с "Гертой" (1:0).
Польский голеадор промахнулся с 11-метровой отметки впервые с 27 января 2019 года, тогда он не смог поразить ворота "Штутгарта" (4:1). За эти два года поляк забил с 11-метровой отметки 17 голов за клуб и сборную.
Всего на счету Левандовски 58 реализованных пенальти в карьере с 64 попыток (90 процентов).
Тем не менее, Роберт остается лучшим бомбардиром Бундеслиги с 24 голами в 19 матчах.
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