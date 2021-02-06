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Немецкий педантизм. Бавария ночевала в аэропорту из-за 30-секундного опоздания на рейс
Мюнхенцам не удалось вовремя вылететь в Доху
"Бавария" не сумела вовремя покинуть Германию после матча с "Гертой" (1:0). Команда должна была вылететь из Берлина в Доху, где их ждёт Клубный чемпионат мира, однако им это не удалось.
Согласно правилам аэропорта Берлин-Бранденбург запрещён вылет с полуночи до 5 утра. До 23:59 их самолёт был готов взлететь, но команда опоздала на 30 секунд и рейс был отменён.
Команда в полном составе ночевала прямо в самолёте. В 6:52 им разрешили взлететь, но с остановкой в Мюнхене, потому что нужно было заменить экипаж из-за бессонной ночи. В 9:15 "Бавария" наконец отправилась в Доху.
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