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Немецкий педантизм. Бавария ночевала в аэропорту из-за 30-секундного опоздания на рейс

Германия
(2 голосов)

Мюнхенцам не удалось вовремя вылететь в Доху

Немецкий педантизм. Бавария ночевала в аэропорту из-за 30-секундного опоздания на рейс
Новина українською

"Бавария" не сумела вовремя покинуть Германию после матча с "Гертой" (1:0). Команда должна была вылететь из Берлина в Доху, где их ждёт Клубный чемпионат мира, однако им это не удалось.

Согласно правилам аэропорта Берлин-Бранденбург запрещён вылет с полуночи до 5 утра. До 23:59 их самолёт был готов взлететь, но команда опоздала на 30 секунд и рейс был отменён.

Команда в полном составе ночевала прямо в самолёте. В 6:52 им разрешили взлететь, но с остановкой в Мюнхене, потому что нужно было заменить экипаж из-за бессонной ночи. В 9:15 "Бавария" наконец отправилась в Доху.

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В статье: Бавария (Мюнхен)
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Комментарии (2)
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Acsakal (Kharkov)
06.02.2021 в 15:11
Формалісти... І чого вони живуть так добре?
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Динамо-машина (Киев)
06.02.2021 в 15:27
Бо порядок і закон мають бути однаковими для всіх! Завдяки таким прикладам всі(і багаті, і бідні, і впливові) люди знають, що порушувати не можна, тому й не порушують, а хто порушує, то й обов'язково буде покараний! Ще й пілотів замінили, бо ті не спали нормально. Рівень!!! Тому в них літауи не падають, дитячі табори та університети не горять, і люди в дтп майже не гинуть!
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