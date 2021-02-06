Немецкий педантизм. Бавария ночевала в аэропорту из-за 30-секундного опоздания на рейс

"Бавария" не сумела вовремя покинуть Германию после матча с "Гертой" (1:0). Команда должна была вылететь из Берлина в Доху, где их ждёт Клубный чемпионат мира, однако им это не удалось.

Согласно правилам аэропорта Берлин-Бранденбург запрещён вылет с полуночи до 5 утра. До 23:59 их самолёт был готов взлететь, но команда опоздала на 30 секунд и рейс был отменён.

Команда в полном составе ночевала прямо в самолёте. В 6:52 им разрешили взлететь, но с остановкой в Мюнхене, потому что нужно было заменить экипаж из-за бессонной ночи. В 9:15 "Бавария" наконец отправилась в Доху.