Бундеслига. Гладбах проиграл в рейнском дерби Кельну

“Боруссия” Менхенгладбах не воспользовалась потерей очков “Боруссии” Дортмунд и осталась на седьмом месте. Никаких оправданий быть может – “жеребцы” провели очень блеклый матч против против своего самого принципиального соперника, и не наиграли на победу.

Посреди недели “Боруссия” играла в Кубке матч против “Штутгарта”, и возможно из-за этого тренер Гладбаха Марко Розе провел существенную ротацию. Но, может быть, он сильно недооценил “Кельн”.

Гости быстро забили гол. Уже на второй минуте хавбек “Кельна” Эльвис Реджбечай оказался между двумя центрбеками “Боруссии” и отправил мяч в сетку.

“Боруссии” повезло быстро отыграться. Именно, что повезло. Мяч после удара Нойхауса дважды изменил направление после рикошетов от защитников “Кельна” и влетел в ворота Хорна.

Больше моментов у ворот “козлов” не было. У Херрманна, Вольфа и Эмболо ничего не получалось в атаке, и неудивительно, что эта троица покинула поле на 60-й минуте.

К этому моменту “Боруссия” уже проигрывала “Кельну” 1:2. Гладбах сам привез к себе гол. Гости зажали “Боруссия” возле углового флажка, Крамер и Лайнер не смогли выйти из-под прессинга, подарили мяч Реджбечаю и хавбек “Кельна” оформил дубль.

Замены Марко Розе не помогли “Боруссии” изменить игру. В рейнском дерби торжествует “Кельн”.

Бундеслига, 20-й тур. Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”

“Боруссия” Менхенгладбах – “Кельн” 1:2

Голы: Нойхаус 16 – Реджбечай 3, Реджбечай 55

“Боруссия”: Зоммер – Лайнер, Гинтер, Янчке, Вендт (Бенсебаини 73) – Закария (Крамер 47), Нойхаус – Херрманн (Хофманн 58), Штиндль, Вольф (Тюрам 59) – Эмболо (Плеа 58)

“Кельн”: Тимо Хорн – Чихос, Мере, Честич – Скири – Якобс (Яннем Хорс 90+3), Реджбечай, Озджан, Эхизибуэ (Шмитц 82) – Дуда (Арокодаре 90+3), Деннис (Тильманн 64)

Предупреждения: Штиндль 2, Херрманн 27, Янчке 75, Нойхаус 90+5 – Реджбечай 86