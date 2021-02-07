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Боруссия Д сохранит Холанда даже в случае непопадания в ЛЧ
В клубе готовы расстаться с кем-угодно, но не с норвежцем
"Боруссия" не продаст Эрлинга Холанда по окончанию сезона не при каких обстоятельствах, сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер.
Даже в случае невыхода в Лигу Чемпионов на следующий сезон дортмундцы планируют сохранить норвежского вундеркинда.
Вместо него могут быть проданы Джейдон Санчо, Юлиан Брандт, Джованни Рейна или Рафаэл Геррейру.
В клубе ожидают убытков в размере 75 миллионов евро по окончанию сезона в связи с кризисом.
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royalstas (Вінниця)
07.02.2021 в 10:51
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