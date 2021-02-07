Боруссия Д сохранит Холанда даже в случае непопадания в ЛЧ

"Боруссия" не продаст Эрлинга Холанда по окончанию сезона не при каких обстоятельствах, сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер.

Даже в случае невыхода в Лигу Чемпионов на следующий сезон дортмундцы планируют сохранить норвежского вундеркинда.

Вместо него могут быть проданы Джейдон Санчо, Юлиан Брандт, Джованни Рейна или Рафаэл Геррейру.

В клубе ожидают убытков в размере 75 миллионов евро по окончанию сезона в связи с кризисом.