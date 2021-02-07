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Флик: В прошлом сезоне мы выиграли 5 титулов, но хотим большего
Наставник не пресытился трофеями
Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик поделился мыслями перед стартом клубного чемпионата мира.
– Мы выиграли пять трофеев, и все же можно сказать, что команда и тренерский штаб хотят большего. Успех – это процесс, и каждый участвует в нем. У нас очень хороший настрой.
– Что скажете о клубном чемпионате мира?
– Мы действительно хотели принять участие в этом турнире, наша цель – выиграть и его. Мы знаем, что он сопряжен с определенными трудностями и бременем. Но мы хотим сохранять мотивацию, и это большая цель, чтобы увенчать наш выдающийся сезон шестым трофеем.
– "Бавария" – лучшая команда мира?
– Счастлив, что могу работать в "Баварии" с такой замечательной командой. После турнира увидим, кто лучшая команда мира. Это наша цель, – сказал Флик.
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