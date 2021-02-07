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Боруссия Менхенгладбах - Кельн 1:2. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Боруссия Менхенгладбах – Кельн ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 6 февраля ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Боруссия Менхенгладбах - Кельн 1:2. Обзор матча и видео голов
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В первом Рейнском дерби в 2021 году победу одержал “Кельн”. Посреди недели “козлы” вылетели из Кубка Германии от команды второй лиги, и на следующий после этого день на клубной базе “Кельна” появилась надпись от фанатов: “Плевать на кубок, выиграйте в дерби”! Effzeh удалось порадовать своих болельщиков. Главный тренер Гладбаха Марко Розе решил выставить на “Кельн” полувторой состав и ошибся. Игроки резерва “жеребцов” выглядели бледно по сравнению с настроенным и мотивированным “Кельном”. На дубль Эльвиса Реджбечая хозяева ответили только мячом Нойхауса. 2:1 – торжествует “Кельн”.

Бундеслига, 20-й тур. Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”

“Боруссия” Менхенгладбах – “Кельн” 1:2

Голы: Нойхаус 16 – Реджбечай 3, Реджбечай 55

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Бундеслига Чемпионат Германии Кёльн Флориан Нойхаус
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