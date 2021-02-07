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Матч Бундеслиги Арминия - Вердер не состоится из-за непогоды

Германия
(1 голосов)

Новая дата игры пока не определена

Матч Бундеслиги Арминия - Вердер не состоится из-за непогоды
UA-Футбол
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Заключительный матч двадцатого тура Бундеслиги между “Арминией” и “Вердером” не состоится из-за непогоды.

Игра должна была состояться сегодня в 19:00 по киевскому времени.

Как информирует официальный сайт Немецкой футбольного лиги, решение о переносе игры было принято после консультации с рефери и представителями клубов. Матч был отменен из-за сильного снегопада и мороза.

Также было отменено проведение матча Бундеслиги 2 между “Падерборном” и “Хайденхаймом”.

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В статье: Вердер (Бремен) Бундеслига Чемпионат Германии Арминия (Билефельд)
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