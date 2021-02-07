Матч Бундеслиги Арминия - Вердер не состоится из-за непогоды

Заключительный матч двадцатого тура Бундеслиги между “Арминией” и “Вердером” не состоится из-за непогоды.

Игра должна была состояться сегодня в 19:00 по киевскому времени.

Как информирует официальный сайт Немецкой футбольного лиги, решение о переносе игры было принято после консультации с рефери и представителями клубов. Матч был отменен из-за сильного снегопада и мороза.

????Bielefeld, Germany

⏰ 10:21 Uhr



❄️ So schaut es aktuell aus. Es wird alles unternommen, um das Spiel möglich zu machen. #Werder | #dscsvw pic.twitter.com/k5RmeXlQ0Q — SV Werder Bremen (@werderbremen) February 7, 2021

Также было отменено проведение матча Бундеслиги 2 между “Падерборном” и “Хайденхаймом”.