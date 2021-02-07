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Байер Леверкузен - Штутгарт 5:2. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Байер Леверкузен – Штутгарт ⋉ 5:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 6 февраля ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Байер Леверкузен - Штутгарт 5:2. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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За исключением игры с “Боруссией” Дортмунд, “Байер” никому не забивал в 2021 году в Бундеслиги больше одного гола за матч. Команду Петера Боса прорвало в игре со “Штутгартом”. Сразу пять голов. Активны были вингеры Мусса Диаби и Леон Бэйли, дубль удалось сделать полузащитнику Керему Демирбаю. “Штутгарт” ответил только двумя голами (Калайджич).

Бундеслига, 20-й тур. Леверкузен, “БайАрена”

“Байер” Леверкузен – “Штутгарт” 5:2

Голы: Демирбай 18, Демирбай 31, Бэйли 56, Виртц 68, Грэй 84 – Калайджич 58, Калайджич 77

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

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В статье: Бундеслига Чемпионат Германии Байер (Леверкузен) Штутгарт (Германия) Керем Демирбай Леон Бэйли Мусса Диаби Флориан Виртц
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