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Байер Леверкузен - Штутгарт 5:2. Обзор матча и видео голов
Байер Леверкузен – Штутгарт ⋉ 5:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 6 февраля ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
За исключением игры с “Боруссией” Дортмунд, “Байер” никому не забивал в 2021 году в Бундеслиги больше одного гола за матч. Команду Петера Боса прорвало в игре со “Штутгартом”. Сразу пять голов. Активны были вингеры Мусса Диаби и Леон Бэйли, дубль удалось сделать полузащитнику Керему Демирбаю. “Штутгарт” ответил только двумя голами (Калайджич).
Бундеслига, 20-й тур. Леверкузен, “БайАрена”
Голы: Демирбай 18, Демирбай 31, Бэйли 56, Виртц 68, Грэй 84 – Калайджич 58, Калайджич 77
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