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Шальке - РБ Лейпциг 0:3. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Шальке – РБ Лейпциг ⋉ 0:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 6 февраля ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Шальке - РБ Лейпциг 0:3. Обзор матча и видео голов
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Шкодран Мустафи провел первый за “Шальке”, но не смог помочь своей команды избежать поражения в игре с “Лейпцигом”. Именно после позиционной ошибки экс-защитника “Арсенала” РБ забил свой первый гол после углового. После перерыва двумя голевыми передачами отметился Анхелиньо. Сначала он выполнил ассист на Забитцера, а затем на центрбека Вилли Орбана. 3:0 – “Лейпциг” не отстает от “Баварии”, “Шальке” остается последним.

Бундеслига, 20-й тур. Гельзенкирхен, “Фельтинс-Арена”

“Шальке” – “РБ Лейпциг” 0:3

Голы: Мукиэле 45+3, Забитцер 73, Орбан 87

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Бундеслига Чемпионат Германии Шкодран Мустафи Марсель Забитцер РБ Лейпциг Вилли Орбан Анхелиньо
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