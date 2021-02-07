Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шальке - РБ Лейпциг 0:3. Обзор матча и видео голов
Шальке – РБ Лейпциг ⋉ 0:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 6 февраля ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Шкодран Мустафи провел первый за “Шальке”, но не смог помочь своей команды избежать поражения в игре с “Лейпцигом”. Именно после позиционной ошибки экс-защитника “Арсенала” РБ забил свой первый гол после углового. После перерыва двумя голевыми передачами отметился Анхелиньо. Сначала он выполнил ассист на Забитцера, а затем на центрбека Вилли Орбана. 3:0 – “Лейпциг” не отстает от “Баварии”, “Шальке” остается последним.
Бундеслига, 20-й тур. Гельзенкирхен, “Фельтинс-Арена”
Голы: Мукиэле 45+3, Забитцер 73, Орбан 87
Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке
Популярное сейчас
- СМИ: Динамо в последний момент перехватило у ЦСКА хавбека сборной Норвегии U-21
- МЮ не смог догнать лидера, сегодня заруба Ливерпуля и Ман Сити. Таблица АПЛ 2020/21
- Очередной новичок Днепра-1, Ксенз на пути в Первую лигу. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Ливерпуль не сможет въехать в Германию на матч ЛЧ - игра против РБ Лейпцига пройдет на нейтральном поле
- Сколько зарабатывают футболисты Барселоны? Зарплаты игроков Барсы в 2021 году - ВИДЕО
- Хорватская красотка проспойлерила переход своего бойфренда в Ливерпуль, но трансфер сорвался. ФОТО