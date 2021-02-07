Шальке - РБ Лейпциг 0:3. Обзор матча и видео голов

Шкодран Мустафи провел первый за “Шальке”, но не смог помочь своей команды избежать поражения в игре с “Лейпцигом”. Именно после позиционной ошибки экс-защитника “Арсенала” РБ забил свой первый гол после углового. После перерыва двумя голевыми передачами отметился Анхелиньо. Сначала он выполнил ассист на Забитцера, а затем на центрбека Вилли Орбана. 3:0 – “Лейпциг” не отстает от “Баварии”, “Шальке” остается последним.

Бундеслига, 20-й тур. Гельзенкирхен, “Фельтинс-Арена”

“Шальке” – “РБ Лейпциг” 0:3

Голы: Мукиэле 45+3, Забитцер 73, Орбан 87