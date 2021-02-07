Бундеслига. Айнтрахт продолжает мечтать о Лиге чемпионов

“Айнтрахт” продолжает быть лучшей командой Бундеслиги в 2021 году. Франкфурт выиграл семь из восьми последних матчей в чемпионате Германии и остается в первой четверке. В последнем матче 20-го тура “Айнтрахт” переиграл “Хоффенхайм”.

Это была игра зрелой, опытной, сыгранной команды. “Айнтрахт” забил первый гол на 15-й минуте. Юнес отдал длинный пас вперед на Костича, игроки “Хоффенхайма” не успели вернуться назад, и серб получил слишком пространства на фланге – 1:0. За весь первый тайм “Хоффенхайм” нанес лишь один удар (мимо). “Айнтрахт” ничего не позволял создать сопернику.

Тренер “Хоффенхайма” Себастьян Хенесс провел в перерыве двойную замену, и хозяева мгновенно отыгрались. Бебу понадобилось меньше двух минут, чтобы забить свой гол, продравшись между защитниками “Айнтрахта”.

Но “Айнтрахт” не выключался из игры. В первом тайме Костич забил сам, а после перерыва ассистировал своим одноклубникам. Сначала он выполнил точный навес на Н’Дика со штрафного, а затем в быстрой атаке дал пас на Силву. Португалец продолжает регулярно забивать – для него этот гол уже стал семнадцатым в Бундеслиге.

Силва мог делать дубль в конце игры, но “Хоффенхайм” от разгрома спас вратарь Бауманн. “Хоффенхайм” провел крайне невыразительный матч. Игру “Айнтрахта” тоже нельзя назвать очень яркой, но команда Ади Хюттера хорошо реализовала свои моменты и заслуженно победила – 3:1.

Бундеслига, 20-й тур. Зинсхайм, “ПреЗеро-Арена”

“Хоффенхайм” – “Айнтрахт” Франкфурт 1:3

Голы: Бебу 47 – Костич 15, Н’Дика 62, Силва 64

“Хоффенхайм”: Бауманн – Ричардс, Фогт, Пош (Даббур 83) – Гачинович (Кадержабек 46), Руди, Самассеку (Гриллич 70), Баумгартнер (Бебу 46), Йон – Бельфодиль, Крамарич

“Айнтрахт”: Трапп – Тута, Хинтереггер, Н’Дика – Дурм (Туре 84), Соу, Хасебе (Роде 73), Костич – Камада (Цубер 83), Юнес (Йович 73) – Силва (Ильзанкер 89)

Предупреждения: Хинтереггер 43, Юнес 56, Тута 88