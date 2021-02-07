Боруссия против Боруссии. Состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Германии

Сегодня состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Германии. Действующий обладатель трофея “Бавария” покинула турнир, что дает другим командам исторический шанс завоевать Кубок. В полуфинале будет как минимум один клуб не из элиты.

“Боруссия” Менхенгладбах – “Боруссия” Дортмунд

“Рот-Вайсс” Эссен (IV) – “Хольштайн” Киль (II)

“Ян Регенсбург” (II) – “Вердер” Бремен

“РБ Лейпциг” – “Вольфсбург”

Четвертьфиналы состоят из одной игры. Матчи будут сыграны второго и третьего марта.