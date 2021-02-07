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Боруссия против Боруссии. Состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Германии

Германия
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Сильные команды встречаются с сильными, слабые против слабых

Боруссия против Боруссии. Состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Германии
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Германии. Действующий обладатель трофея “Бавария” покинула турнир, что дает другим командам исторический шанс завоевать Кубок. В полуфинале будет как минимум один клуб не из элиты.

  • “Боруссия” Менхенгладбах – “Боруссия” Дортмунд
  • “Рот-Вайсс” Эссен (IV) – “Хольштайн” Киль (II)
  • “Ян Регенсбург” (II) – “Вердер” Бремен
  • “РБ Лейпциг” – “Вольфсбург”

Четвертьфиналы состоят из одной игры. Матчи будут сыграны второго и третьего марта.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Вольфсбург (Вольфсбург) Вердер (Бремен) Боруссия (Менхенгладбах) кубок Германии Рот-Вайсс Эссен (Германия) РБ Лейпциг Регенсбург Хольштайн (Киль)
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