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Румменигге: Часть населения критически относится к вакцинации - футбол может послужить примером

Германия
(1 голосов)

Интересная точка зрения

Румменигге: Часть населения критически относится к вакцинации - футбол может послужить примером
UA-Футбол
Новина українською

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге уверен, что массовая вакцинация от COVID-19 поможет зрителям быстрее вернуться на стадионы.

"Чем больше людей будет вакцинировано, тем больше зрителей сможет без страха вернуться на стадионы. "Бавария" заинтересована в том, чтобы зрители вернулись не только по финансовым причинам, но и из-за футбольной культуры.

Мы хотим, чтобы большинство зрителей вернулись на стадионы, но лишь тогда, когда не будет никакой опасности. Когда дело доходит до вакцинации, есть две проблемы - в настоящее время еще мало вакцины, а также часть населения критически относится к этому из-за возможных побочных эффектов.

Футбол может послужить примером. Если игрок "Баварии" вакцинируется, то уровень доверия у населения возрастет. Раньше я был футболистом и сейчас понимаю всю степень отвественности - нужно делать вклад в общество как образец для подражания", - заявил Румменигге.

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Ранее сообщалось, что план вакцинации игроков рассматривается в Италии.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Карл-Хайнц Румменигге коронавирус
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Комментарии (2)
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dazo24
09.02.2021 в 21:13
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
09.02.2021 в 20:15
Смотря чем вакцинироваться... Если дешевой, но очень сомнительной Zeneca или дорогущим Pfizer, то я тоже не горю особым желанием даже не смотря на личный пример функционеров или футболистов Байерна
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