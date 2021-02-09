Румменигге: Часть населения критически относится к вакцинации - футбол может послужить примером

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге уверен, что массовая вакцинация от COVID-19 поможет зрителям быстрее вернуться на стадионы.

"Чем больше людей будет вакцинировано, тем больше зрителей сможет без страха вернуться на стадионы. "Бавария" заинтересована в том, чтобы зрители вернулись не только по финансовым причинам, но и из-за футбольной культуры.

Мы хотим, чтобы большинство зрителей вернулись на стадионы, но лишь тогда, когда не будет никакой опасности. Когда дело доходит до вакцинации, есть две проблемы - в настоящее время еще мало вакцины, а также часть населения критически относится к этому из-за возможных побочных эффектов.

Футбол может послужить примером. Если игрок "Баварии" вакцинируется, то уровень доверия у населения возрастет. Раньше я был футболистом и сейчас понимаю всю степень отвественности - нужно делать вклад в общество как образец для подражания", - заявил Румменигге.

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