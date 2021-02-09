Африканский Месси. Председатель правления Баварии высоко оценивает игру Салаха

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге не сомневается, что форвард "Ливерпуля" Мохаммед Салах - один из лучших игроков мира.

"На мой взгляд, Салах - это африканский Месси. Нет никаких сомнений в том, что Мохаммед смог бы играть за лучшие клубы мира.

То, чего он смог достичь сейчас, можно сравнить с тем, что сделали Месси и Роналду для "Барселоны" и "Реала", - заявил Румменигге.

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Вероятно нужно отметить, что контракт Салаха с "Ливерпулем" рассчитан до 2023-го года. Его трансферная стоимость оценивается в 120 миллионов евро.