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Африканский Месси. Председатель правления Баварии высоко оценивает игру Салаха
Готовится трансферная бомба?
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге не сомневается, что форвард "Ливерпуля" Мохаммед Салах - один из лучших игроков мира.
"На мой взгляд, Салах - это африканский Месси. Нет никаких сомнений в том, что Мохаммед смог бы играть за лучшие клубы мира.
То, чего он смог достичь сейчас, можно сравнить с тем, что сделали Месси и Роналду для "Барселоны" и "Реала", - заявил Румменигге.
Вероятно нужно отметить, что контракт Салаха с "Ливерпулем" рассчитан до 2023-го года. Его трансферная стоимость оценивается в 120 миллионов евро.
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